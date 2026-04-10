Видео

Дожди и заморозки: какие области Украины накроет непогода завтра

Дожди и заморозки: какие области Украины накроет непогода завтра

Дата публикации 10 апреля 2026 21:23
Дожди и заморозки: какие области Украины накроет непогода завтра
Люди с зонтиками под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 11 апреля, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. В части регионов пройдут осадки — от дождя днем до мокрого снега ночью. В некоторых областях утром возможны туманы, а температура будет оставаться довольно прохладной, с ночными заморозками в отдельных регионах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні на 11 квітня
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля

По данным Укргидрометцентра, ночью осадки в виде мокрого снега возможны на севере, северо-востоке и в Черкасской области.

Днем небольшие дожди прогнозируют почти по всей территории страны, кроме юго-запада. Также в ночные и утренние часы туманы вероятны на юго-востоке, а также в Черниговской и Сумской областях.

Ветер завтра будет преобладать западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +1...+6 °С. Но на поверхности почвы в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях возможны заморозки 0...-3 °С.

Днем воздух прогреется до +4...+9 °С, а на юге и юго-востоке — до +13 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Украине на ближайшие выходные ожидается похолодание и неустойчивая погода. 11-12 апреля прогнозируют дожди, местами мокрый снег и ночные заморозки. По данным синоптика Наталки Диденко, днем температура составит +6...+11 °С.

Также Новини.LIVE писали о прогнозе погоды в Украине на Пасху. По информации синоптиков, 12 апреля будет довольно прохладно. Кое-где ожидаются дожди и мокрый снег.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
