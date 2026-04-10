Наталка Диденко дала прогноз на 11-12 апреля - стоит готовить теплую одежду

В Украине в ближайшие выходные будет похолодание, погода не будет улучшаться. 11-12 апреля ожидаются осадки: дожди и мокрый снег. Максимально температура воздуха поднимется до +15 °C.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине 11-12 апреля

По словам синоптика Диденко, погода в Украине в эти выходные скорее будет напоминать март, а не апрель. 11-12 апреля температура воздуха днем в пределах +6...+11 °С. Ночью ожидаются заморозки. Немного потеплеет в воскресенье. На Пасху синоптик прогнозирует +12...+15 °С.

По всей Украине будет преобладать влажная воздушная масса. Временами будут дожди. На севере и западе ожидается мокрый снег.

В Киеве 11-12 апреля будет сыро и холодно, периодически будет идти дождь. В субботу Диденко прогнозирует +5...+7 °С, а в воскресенье в столице ожидается +8...+10 °С.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, на Пасху украинцам стоит одеваться теплее. Синоптики прогнозируют на праздник холодную погоду. В Пасхальное воскресенье обещают ночные заморозки до -2 °C. Днем ожидается дождь в отдельных регионах.

Также мы писали о том, какой будет погода до конца этой недели. Синоптики дали точный прогноз для всех областей Украины. В большинстве регионов будет дождливо, также возможен мокрый снег.