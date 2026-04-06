В Украину вернутся заморозки: прогноз погоды на неделю

На следующей неделе в Украине ожидается резкое похолодание, которое охватит все регионы. Температура воздуха существенно снизится, местами прогнозируются ночные заморозки и осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю 6-12 апреля

По данным синоптиков, в ближайшие дни усилится циклоническая деятельность с северо-западной Европы, что будет способствовать поступлению холодных арктических воздушных масс. Это приведет к неустойчивой погоде с дождями, а местами — с мокрым снегом, за исключением южных и восточных областей. Дополнительный дискомфорт будет создавать порывистый северо-западный ветер.

В понедельник, 6 апреля, ночью дожди пройдут в северо-западных областях, днем — в большинстве регионов, кроме юго-востока. Местами возможны слабые грозы. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +4...+10 °C, днем на севере и западе +10...+15 °C, в других регионах +17...+22 °C.

Во вторник, 7 апреля, похолодание охватит всю страну. Ночью дожди ожидаются на юго-востоке, днем — в северных и северо-западных областях. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью +1...+6 °C, днем +7...+12 °C, на юге и Закарпатье до +14 °C.

В среду, 8 апреля, погода будет оставаться холодной и неустойчивой. Пройдут дожди, в центральных, северных и западных регионах — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на юге порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -1...+4 °C, днем +3...+8 °C, на юге и в Крыму до +10 °C.

В четверг, 9 апреля, сохранится холодная и влажная погода. Ожидаются дожди, а в западных и северных областях — мокрый снег, местами возможно налипание и гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -2...+3 °C, днем +2...+7 °C, в Карпатах около 0 °C.

В пятницу, 10 апреля, существенных осадков не прогнозируется. Лишь в Карпатах и на севере возможен небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+2 °C, днем +3...+8 °C, на юге +8...+11 °C.

В субботу, 11 апреля, местами, кроме западных областей, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+2 °C, днем +4...+9 °C, на юге и Закарпатье +9...+12 °C.

В воскресенье, 12 апреля, существенных осадков не ожидается, лишь днем на западе и юге возможны дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Ветер переменного направления, днем восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 °C, днем +5...+10 °C, на юге +9...+12 °C.

