Главная Новости дня Тепло, но ветрено: где будет самая прохладная погода в Вербное воскресенье

Тепло, но ветрено: где будет самая прохладная погода в Вербное воскресенье

Дата публикации 4 апреля 2026 23:08
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В Вербное воскресенье, 5 апреля, в Украине будет преобладать сухая погода без осадков, с постепенным повышением температуры воздуха. В то же время в части регионов ожидается порывистый ветер, что будет влиять на ощущение температуры.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды на 5 апреля от Наталки Диденко

В воскресенье на всей территории Украины осадков не прогнозируется. Погодные условия будут соответствовать сезонным показателям с преобладанием сухой и солнечной погоды.

В большинстве регионов ожидается потепление, температура воздуха будет держаться в пределах +12...+16 °C. В то же время синоптик предупреждает об усилении северо-западного ветра, который местами будет порывистым.

Прогноз погоди на завтра, 5 квітня, від Наталки Діденко
Карта погоды на 5 апреля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогнозы погоды на 5 апреля от Meteoprog

В западных регионах под влиянием антициклона прогнозируется малооблачная погода без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °C, днем +14...+19 °C.

Читайте также:

На севере страны осадков не предвидится. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +10...+15 °C.

В центральных регионах ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днем +13...+18 °C.

В восточных регионах осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °C, днем +12...+17 °C.

Яка погода буде в Україні 5 квітня на Верну неділю
Температурная карта на 5 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Как ранее сообщали Новини.LIVE, сегодня Гидрометцентр предупреждал о возможных грозах в нескольких регионах Украины.

Также 2 апреля Грецию накрыла мощная песчаная буря из Африки. В результате непогоды были отменены авиарейсы, а также остановлено движение паромов.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
