Прогноз погоди в Україні на 4 квітня 2026 року від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 квітня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненями. У декількох регіонах очікуються дощі та грози. У західних областях температура повітря вночі знизиться до +1 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Укргідрометцентру

На півдні, сході та Дніпропетровщині місцями очікується короткочасний дощ та гроза. На решті території опадів не передбачається.

Карта "Погода в Україні 4 квітня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Уночі та зранку у північно-східній частині подекуди можливий туман. Вітер переважно північно-західний дутиме зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5...+10 °C, удень +13...+18 °C, у західних областях вночі +1...+6 °C, удень +10...+15 °C.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що температура повітря 4 квітня триматиметься в межах +12...+19 °C. Дощі, подекуди із грозами, очікуються у східних областях, на Херсонщині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі.

Карта температур в Україні на 4 квітня 2026 року. Фото: Meteopost.com

У Києві опадів не передбачається. Удень температура повітря підвищиться до +15 °C.

"Із 7-го квітня в Україну прийде похолодання! На наступному тижні повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря до денних +4...+9 °C, а вночі навіть ймовірні невеликі "мінуси", — повідомила Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, наупродовж вихідних, 4–5 квітня, у декількох областях очікується погода з дощами. Температура повітря вдень підвищиться до +15 °С.

