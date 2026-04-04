Гідрометцентр прогнозує грози в декількох областях України сьогодні

Гідрометцентр прогнозує грози в декількох областях України сьогодні

Дата публікації: 4 квітня 2026 06:25
Прогноз погоди в Україні на 4 квітня 2026 року від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 квітня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненями. У декількох регіонах очікуються дощі та грози. У західних областях температура повітря вночі знизиться до +1 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Укргідрометцентру

На півдні, сході та Дніпропетровщині місцями очікується короткочасний дощ та гроза. На решті території опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня
Карта "Погода в Україні 4 квітня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Уночі та зранку у північно-східній частині подекуди можливий туман. Вітер переважно північно-західний дутиме зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +5...+10 °C, удень +13...+18 °C, у західних областях вночі +1...+6 °C, удень +10...+15 °C.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що температура повітря 4 квітня триматиметься в межах +12...+19 °C. Дощі, подекуди із грозами, очікуються у східних областях, на Херсонщині, Дніпропетровщині та в Запоріжжі.

Температури в Україні 4 квітня 2026 року
Карта температур в Україні на 4 квітня 2026 року. Фото: Meteopost.com

У Києві опадів не передбачається. Удень температура повітря підвищиться до +15 °C. 

"Із 7-го квітня в Україну прийде похолодання! На наступному тижні повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря до денних +4...+9 °C, а вночі навіть ймовірні невеликі "мінуси", — повідомила Діденко.

Діденко спрогнозувала погоду на 4 квітня 2026 року
Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, наупродовж вихідних, 4–5 квітня, у декількох областях очікується погода з дощами. Температура повітря вдень підвищиться до +15 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Neos Cosmos повідомляв, що Грецію накрила африканська пилова буря. Унаслідок негоди зупинилася робота частини транспортного сполучення. Зокрема, літаки не змогли приземлитися, а пороми залишилися в портах.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
