На Україну сунуть дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на тиждень

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні зіпсується погода — похолоднішає через зниження атмосферного тиску. Наступного тижня, з 30 березня по 5 квітня, очікуються дощі у більшості областей та мокрий сніг у деяких регіонах.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня — 5 квітня

У понеділок, 30 березня, очікується помірний дощ у більшості областей України. Вітер прогнозують північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +6…+11 °С, а вдень очікується +10…+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня. Фото: скриншот

У вівторок, 31 березня, по всій території України будуть дощі. У Карпатах синоптики прогнозують можливий мокрий сніг та туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі очікується +5…+11 °С, а вдень буде +9…+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня. Фото: скриншот

У середу, 1 квітня, також не припинятимуться дощі у більшості областей, мокрий сніг очікується у Карпатах. Істотних опадів не прогнозують тільки на півдні країни. Вітер буде змінного напрямку, 3-8 м/с. Вночі прогнозують +5…+10 °С, вдень очікується +10…+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 квітня. Фото: скриншот

У четвер, 2 квітня, місцями значні дощі пройдуть у північних та західних областях, а також на півдні та у Криму. На Прикарпатті та в Карпатах можливий мокрий сніг. Вночі вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, а вдень північно-східний, 7-12 м/с. Вночі прогнозують +2…+7 °С, а вдень очікується +10…+17 °С.

У п'ятницю, 3 квітня, значні дощі будуть на півдні України, вдень опади також будуть у центрі та на сході. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Можливі пориви 15-20 м/с на Одещині та у Криму. Вночі у західних областях буде 0…+5 °С, на решті території України очікується +6…+11 °С. Вдень прогнозують +8…+13 °С.

У суботу, 4 квітня, можливий туман та подекуди помірні дощі. Вітер буде північний, 7-12 м/с. Вночі очікується +2...+7 °С. Вдень температура повітря прогріється до +8...+15 °С.

У неділю, 5 квітня, невеликі дощі прогнозують переважно на сході країни. В решті регіонів буде суха погода. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Вночі на заході країни буде -2…+3 °С, а на решті території +2…+7 °С. Вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

