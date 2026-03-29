На Украину идут дожди и мокрый снег: прогноз погоды на неделю

В Украине испортится погода — похолодает из-за снижения атмосферного давления. На следующей неделе, с 30 марта по 5 апреля, ожидаются дожди в большинстве областей и мокрый снег в некоторых регионах.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта - 5 апреля

В понедельник, 30 марта, ожидается умеренный дождь в большинстве областей Украины. Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +6...+11 °С, а днем ожидается +10...+15 °С.

Во вторник, 31 марта, по всей территории Украины будут дожди. В Карпатах синоптики прогнозируют возможный мокрый снег и туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью ожидается +5...+11 °С, а днем будет +9...+15 °С.

В среду, 1 апреля, также не будут прекращаться дожди в большинстве областей, мокрый снег ожидается в Карпатах. Существенных осадков не прогнозируют только на юге страны. Ветер будет переменного направления, 3-8 м/с. Ночью прогнозируют +5...+10 °С, днем ожидается +10...+16 °С.

В четверг, 2 апреля, местами значительные дожди пройдут в северных и западных областях, а также на юге и в Крыму. На Прикарпатье и в Карпатах возможен мокрый снег. Ночью ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а днем северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью прогнозируют +2...+7 °С, а днем ожидается +10...+17 °С.

В пятницу, 3 апреля, значительные дожди будут на юге Украины, днем осадки также будут в центре и на востоке. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с в Одесской области и в Крыму. Ночью в западных областях будет 0...+5 °С, на остальной территории Украины ожидается +6...+11 °С. Днем прогнозируют +8...+13 °С.

В субботу, 4 апреля, возможен туман и местами умеренные дожди. Ветер будет северный, 7-12 м/с. Ночью ожидается +2...+7 °С. Днем температура воздуха прогреется до +8...+15 °С.

В воскресенье, 5 апреля, небольшие дожди прогнозируют преимущественно на востоке страны. В остальных регионах будет сухая погода. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5-10 м/с. Ночью на западе страны будет -2...+3 °С, а на остальной территории +2...+7 °С. Днем воздух прогреется до +10...+15 °С.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, конец марта будет неспокойным для метеочувствительных людей. Сильных магнитных бурь 30-31 марта не ожидается. Несмотря на это солнечная активность может ухудшить самочувствие.

