Прогноз магнитных бурь на конец марта: опасные даты: опасные даты

Прогноз магнитных бурь на конец марта: опасные даты

Дата публикации 17 марта 2026 16:17
Прохожие на улице. Фото: Новости.LIVE

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США 17 марта обнародовало новый прогноз магнитной активности Земли на ближайшие дни марта. Во второй половине месяца NOAA не будет затяжных магнитных бурь, однако, все же будут короткие периоды сильных геомагнитных колебаний. Один из таких эпизодов возможен уже 19 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные NOAA.

Прогноз магнитных бурь на вторую половину марта

По обновленному прогнозу NOAA, период после 17 марта должен пройти без длительного экстремального геомагнитного шторма, но в конце недели геомагнитная активность возрастет до уровня магнитной бури.

По новым данным, самое заметное усиление геомагнитной активности придется на 21, 22 и 25 марта. Именно на эти дни прогнозируют Kp 5, что соответствует небольшой магнитной буре.

Даты магнитных бурь по прогнозу NOAA в марте:

  • 16 марта — Index 15, Kp 4, повышенная активность;
  • 17 марта — Index 10, Kp 3, неспокойное состояние;
  • 18 марта — Index 8, Kp 3, неспокойное состояние;
  • 19 марта — Index 5, Kp 2, спокойное состояние;
  • 20 марта — Index 10, Kp 3, неспокойное состояние;
  • 21 марта — Index 35, Kp 5, небольшая магнитная буря;
  • 22 марта — Index 25, Kp 5, небольшая магнитная буря;
  • 23 марта — Index 15, Kp 4, повышенная активность;
  • 24 марта — Index 15, Kp 4, повышенная активность;
  • 25 марта — Index 18, Kp 5, небольшая магнитная буря;
  • 26 марта — Index 10, Kp 3, неспокойное состояние;
  • 27 марта — Index 8, Kp 3, неспокойное состояние;
  • 28 марта — Index 5, Kp 2, спокойное состояние;
  • 29 марта — Index 5, Kp 2, спокойное состояние;
  • 30 марта — Index 15, Kp 4, повышенная активность;
  • 31 марта — Index 10, Kp 3, неспокойное состояние.

Слабые и умеренные магнитные бури обычно не создают серьезной опасности, но в такие периоды возможно влияние на спутниковую связь, навигацию и высокочастотную радиосвязь.

Для метеочувствительных людей в дни магнитных бурь возможны головная боль, усталость, нарушение сна, ощущение общего дискомфорта и ухудшение самочувствия. Интенсивность таких проявлений может отличаться в зависимости от состояния здоровья и индивидуальной чувствительности.

Если человек испытывает сильное влияние магнитной бури на свое самочувствие, рекомендуется ограничить алкоголь, кофе, жирную и соленую пищу. Также лучше перенести изнурительную работу и больше отдыхать на свежем воздухе. Отдельно врачи рекомендуют следить за рационом, отдать предпочтение фруктам, овощам, нежирному мясу и не забывать пить побольше воды и высыпаться.

Отдельно специалисты предупреждали о сильной магнитной буре, которая уже через несколько дней накроет Землю. На Солнце зафиксировали подозрительную активность и большое количество вспышек.

А синоптики назвали регионы Украины, где во вторник, 17 марта, будет дождь и похолодание.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
