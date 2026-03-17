Прогноз магнітних бур на кінець березня: небезпечні дати

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США 17 березня оприлюднило новий прогноз магнітної активності Землі на найближчі дні березня. У другій половині місяця NOAA не буде затяжнх магнітних бур, проте, все ж таки будуть короткі періоди сильних геомагнітних коливань. Один із таких епізодів можливий уже 19 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані NOAA.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на другу половину березня

За оновленим прогнозом NOAA, період після 17 березня має пройти без тривалого екстремального геомагнітного шторму, але наприкінці тижня геомагнітна активність зросте до рівня магнітної бурі.

За новими даними, найпомітніше посилення геомагнітної активності припаде на 21, 22 і 25 березня. Саме на ці дні прогнозують Kp 5, що відповідає невеликій магнітній бурі.

Дати магнітних бур за прогнозом NOAA у березні:

16 березня — Index 15, Kp 4, підвищена активність;

17 березня — Index 10, Kp 3, неспокійний стан;

18 березня — Index 8, Kp 3, неспокійний стан;

19 березня — Index 5, Kp 2, спокійний стан;

20 березня — Index 10, Kp 3, неспокійний стан;

21 березня — Index 35, Kp 5, невелика магнітна буря;

22 березня — Index 25, Kp 5, невелика магнітна буря;

23 березня — Index 15, Kp 4, підвищена активність;

24 березня — Index 15, Kp 4, підвищена активність;

25 березня — Index 18, Kp 5, невелика магнітна буря;

26 березня — Index 10, Kp 3, неспокійний стан;

27 березня — Index 8, Kp 3, неспокійний стан;

28 березня — Index 5, Kp 2, спокійний стан;

29 березня — Index 5, Kp 2, спокійний стан;

30 березня — Index 15, Kp 4, підвищена активність;

31 березня — Index 10, Kp 3, неспокійний стан.

Слабкі та помірні магнітні бурі зазвичай не створюють серйозної небезпеки, але в такі періоди можливий вплив на супутниковий зв'язок, навігацію та високочастотний радіозв'язок.

Для метеочутливих людей у дні магнітних бур можливі головний біль, втома, порушення сну, відчуття загального дискомфорту та погіршення самопочуття. Інтенсивність таких проявів може відрізнятися залежно від стану здоров'я та індивідуальної чутливості.

Якщо людина відчуває сильний вплив магнітної бурі на своє самопочуття, рекомендовано обмежити алкоголь, каву, жирну та солену їжу. Також краще перенести виснажливу роботу та більше відпочивати на свіжому повітрі. Окремо лікарі рекомендують стежити за раціоном, надати перевагу фруктам, овочам, нежирну м'ясу та не забувати пити побільше води й висипатися.

