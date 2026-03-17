За кілька діб Землю накриє сильна магнітна буря

У вівторок, 17 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. За оцінками фахівців, геомагнітне поле сьогодні залишатиметься в межах від спокійного до нестійкого, а найвищий очікуваний показник Kp не має сягнути рівня бурі.

Прогноз на магнітні бурі 17 березня

На 17 березня на Землі сильних магнітних бур не очікують, а геомагнітний фон має коливатися в межах від тихого до нестабільного. У NOAA зазначають, що протягом останніх 24 годин найбільший зафіксований 3-годинний індекс Kp становив 3, що не тягне на рівень геомагнітного шторму.

Проте, за прогнозамит фахівців, вже 19 березня Землю може накрити потужна магнітна буря рівня 6.3 через потужні спалахи на Сонці. Найбільший вплив буде у проміжку з 05:00 до 13:30.

Сонячна активність на 17 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 33

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Для людей, які зазвичай важче переносять дні зі змінами геомагнітного фону, лікарі радять дати базову підтримку організму. Для цього варто висипатися, достатньо пити води, дотримуватися збалансованого харчування, обмежити алкоголь, мати рухову активність і контролювати артеріальний тиск, якщо є схильність до його коливань або діагностована гіпертонія.

За прогнозами синоптиків, в Україні у вівторок, 17 березня, можливий дощ та заморозки вночі у кількох областях України. Зокрема, у Львівській області прогнозують мокрий сніг.

