Видео

Через несколько суток Землю накроет сильная магнитная буря

Через несколько суток Землю накроет сильная магнитная буря

Дата публикации 17 марта 2026 11:24
Через несколько суток Землю накроет сильная магнитная буря
Люди на улице. Фото: Новости.LIVE

Во вторник, 17 марта, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. По оценкам специалистов, геомагнитное поле сегодня будет оставаться в пределах от спокойного до неустойчивого, а самый высокий ожидаемый показатель Kp не должен достичь уровня бури.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NOAA.

Прогноз на магнитные бури 17 марта

На 17 марта на Земле сильных магнитных бурь не ожидают, а геомагнитный фон должен колебаться в пределах от тихого до нестабильного. В NOAA отмечают, что в течение последних 24 часов самый большой зафиксированный 3-часовой индекс Kp составлял 3, что не тянет на уровень геомагнитного шторма.

Магнітні бурі 17 березня
Прогноз магнитных бурь с 17 по 19 марта. Фото: скриншот

Однако, по прогнозам специалистов, уже 19 марта Землю может накрыть мощная магнитная буря уровня 6.3 из-за мощных вспышек на Солнце. Наибольшее влияние будет в промежутке с 05:00 до 13:30.

Солнечная активность на 17 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 33
Магнітні бурі прогноз березень
Магнитные бури в Украине прогноз на 17-20 марта. Фото: скриншот

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Для людей, которые обычно тяжелее переносят дни с изменениями геомагнитного фона, врачи советуют дать базовую поддержку организму. Для этого стоит высыпаться, достаточно пить воды, придерживаться сбалансированного питания, ограничить алкоголь, иметь двигательную активность и контролировать артериальное давление, если есть склонность к его колебаниям или диагностирована гипертония.

По прогнозам синоптиков, в Украине во вторник, 17 марта, возможен дождь и заморозки ночью в нескольких областях Украины. В частности, во Львовской области прогнозируют мокрый снег.

Также синоптики предупреждали о возвращении похолодания в Украину весной и сказали, когда наступит потепление от +20°C.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
