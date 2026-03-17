Головна Новини дня Гідрометцентр попередив, де будуть дощі в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив, де будуть дощі в Україні сьогодні

Дата публікації: 17 березня 2026 06:06
Погода сьогодні, 17 березня, в Україні — Укргідрометцентр
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 17 березня, очікується з мінливою хмарністю. Крім того, місцями прогнозується дощ. Синоптики також попереджають про повернення морозів вночі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 17 березня

Синоптики зазначили, що на сході, вдень на південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +2...-3 °С, вдень +5...+10 °С. На заході та південному заході синоптики прогнозують до +13 °С, а у північно-східній частині +2...+7 °С.

У Київській області та Києві 17 березня теж буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +2...-3 °С, вдень буде +5...+10 °С.

У Києві тим часом вночі 0...-2 °С, вдень +8...+10 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок 18 березня холод буде відчутний у східній частині Україні та в Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях, же очікується +4...+8 °С. Найтепліша погода прогнозується у західних областях, де температура становитиме +10...+16 °С. На решті території України протягом дня +8...+11 °С.

Також Діденко попередила, що у східній частині та областях біля Карпат сьогодні пройдуть невеликі дощі, але більшість областей все ще будуть з сухим повітрям та сонячним небом.

Тим часом у Києві після морозної ночі, вдень потепліє до +7...+9 °С.

Нагадаємо, що у Львові та області сьогодні прогнозують дощ з мокрим снігом. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +12 °С.

Раніше синоптики розповідали, що квітень в Україні розпочнеться з похмурої та вітряної погоди. Крім того, можливі заморозки, особливо в центральних і північно-східних областях.

Також ми розповідали, коли очікувати потужні магнітні бурі у березні.

Автор:
