Погода в Україні 14 березня — синоптики попереджають про сильний вітер

Жінки йдуть вулицею у вітряну погоду.

В Україні в суботу, 14 березня, буде похолодання. Окрім зниження температури, синоптики також прогнозують сильний вітер, подекуди пориви будуть штормовими.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз від Укргідрометцентру

Як зазначили в Укргідрометцентрі, через надходження прохолодного повітря зі сходу в Україні завтра, 14 березня, похолоднішає. Попри це опадів синоптики не прогнозують, буде ясна погода.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Вночі очікується -2...+3 °С. Вдень синоптики прогнозують +8...+13 °С, а на крайньому заході країни температура підвищиться до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 березня.

Прогноз синоптика Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, в Україні 14 березня буде суха сонячна погода. При цьому очікується південно-східний вітер, рвучкий та часом навіть із штормовими поривами.

Температура повітря вдень буде +9...+12 °С. Трохи тепліше буде лише на заході та півдні — +12...+17 °С. Вночі та вранці синоптик прогнозує -1...+5 °С.

Прогноз погоди від Діденко на 14 березня.

Погода у Києві

У столиці завтра також буде сухо та сонячно. Іноді можливий рвучкий вітер. Вночі прогнозують +2...+5 °С, а вдень +10...+12 °С.

