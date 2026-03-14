Головна Новини дня Синоптики попереджають про штормовий вітер в Україні сьогодні

Синоптики попереджають про штормовий вітер в Україні сьогодні

Дата публікації: 14 березня 2026 06:25
Погода в Україні 14 березня — синоптики попереджають про сильний вітер
Жінки йдуть вулицею у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

В Україні в суботу, 14 березня, буде похолодання. Окрім зниження температури, синоптики також прогнозують сильний вітер, подекуди пориви будуть штормовими.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз від Укргідрометцентру

Як зазначили в Укргідрометцентрі, через надходження прохолодного повітря зі сходу в Україні завтра, 14 березня, похолоднішає. Попри це опадів синоптики не прогнозують, буде ясна погода.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Вночі очікується -2...+3 °С. Вдень синоптики прогнозують +8...+13 °С, а на крайньому заході країни температура підвищиться до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 березня. Фото: скриншот

Прогноз синоптика Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, в Україні 14 березня буде суха сонячна погода. При цьому очікується південно-східний вітер, рвучкий та часом навіть із штормовими поривами.

Температура повітря вдень буде +9...+12 °С. Трохи тепліше буде лише на заході та півдні — +12...+17 °С. Вночі та вранці синоптик прогнозує -1...+5 °С.

Прогноз погоди від Діденко на 14 березня. Фото: скриншот

Погода у Києві

У столиці завтра також буде сухо та сонячно. Іноді можливий рвучкий вітер. Вночі прогнозують +2...+5 °С, а вдень +10...+12 °С.

Раніше ми писали про те, що 14 березня Землю накриє потужна магнітна буря. Метеозалежним людям варто подбати про самопочуття — забути про шкідливу їжу й напої та більше відпочивати.

Також ми публікували прогноз погоди на всю весну в Україні. Синоптики прогнозують мінливе сонячне тепло. Погода ще неодноразово змінюватиметься без різкого переходу до стабільного тепла.

Альбіна Зарічна - Редактор
