Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптики предупредили о штормовых порывах ветра завтра

Синоптики предупредили о штормовых порывах ветра завтра

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 23:57
Погода в Украине 14 марта — следует ожидать похолодания
Женщины идут по улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 14 марта, украинцам следует ожидать похолодания. Помимо понижения температуры, ожидается также штормовой ветер.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Реклама
Прогноз от Укргидрометцентра

Как отметили в Укргидрометцентре, из-за поступления прохладного воздуха с востока в Украине завтра, 14 марта, похолодает. Несмотря на это осадков синоптики не прогнозируют, будет ясная погода.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Ночью ожидается -2...+3 °С. Днем синоптики прогнозируют +8...+13 °С, а на крайнем западе страны температура повысится до +17 °С.

Якою буде погода в Україні в суботу, 14 березня
Прогноз погоды в Украине на 14 марта. Фото: скриншот

Прогноз синоптика Диденко

По прогнозу Наталки Диденко, в Украине 14 марта будет сухая солнечная погода. При этом ожидается юго-восточный ветер, порывистый и порой даже со штормовыми порывами.

Температура воздуха днем будет +9...+12 °С. Немного теплее будет только на западе и юге — +12...+17 °С. Ночью и утром синоптик прогнозирует -1...+5 °С.

Якою буде погода в Україні в суботу, 14 березня
Прогноз погоды от Диденко на 14 марта. Фото: скриншот

Погода в Киеве

В столице завтра также будет сухо и солнечно. Иногда возможен порывистый ветер. Ночью прогнозируют +2...+5 °С, а днем +10...+12 °С.

Ранее мы писали о том, что 14 марта Землю накроет мощная магнитная буря. Метеозависимым людям стоит позаботиться о самочувствии — забыть о вредной еде и напитках и больше отдыхать.

Также мы публиковали прогноз погоды на всю весну в Украине. Синоптики прогнозируют переменчивое солнечное тепло. Погода еще неоднократно будет меняться без резкого перехода к стабильному теплу.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации