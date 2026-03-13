Погода в Украине 14 марта — следует ожидать похолодания

Синоптики предупредили о штормовых порывах ветра завтра
В субботу, 14 марта, украинцам следует ожидать похолодания. Помимо понижения температуры, ожидается также штормовой ветер.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Прогноз от Укргидрометцентра
Как отметили в Укргидрометцентре, из-за поступления прохладного воздуха с востока в Украине завтра, 14 марта, похолодает. Несмотря на это осадков синоптики не прогнозируют, будет ясная погода.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Ночью ожидается -2...+3 °С. Днем синоптики прогнозируют +8...+13 °С, а на крайнем западе страны температура повысится до +17 °С.
Прогноз синоптика Диденко
По прогнозу Наталки Диденко, в Украине 14 марта будет сухая солнечная погода. При этом ожидается юго-восточный ветер, порывистый и порой даже со штормовыми порывами.
Температура воздуха днем будет +9...+12 °С. Немного теплее будет только на западе и юге — +12...+17 °С. Ночью и утром синоптик прогнозирует -1...+5 °С.
Погода в Киеве
В столице завтра также будет сухо и солнечно. Иногда возможен порывистый ветер. Ночью прогнозируют +2...+5 °С, а днем +10...+12 °С.
Ранее мы писали о том, что 14 марта Землю накроет мощная магнитная буря. Метеозависимым людям стоит позаботиться о самочувствии — забыть о вредной еде и напитках и больше отдыхать.
Также мы публиковали прогноз погоды на всю весну в Украине. Синоптики прогнозируют переменчивое солнечное тепло. Погода еще неоднократно будет меняться без резкого перехода к стабильному теплу.
