Погода в Украине 14 марта — следует ожидать похолодания

Женщины идут по улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 14 марта, украинцам следует ожидать похолодания. Помимо понижения температуры, ожидается также штормовой ветер.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз от Укргидрометцентра

Как отметили в Укргидрометцентре, из-за поступления прохладного воздуха с востока в Украине завтра, 14 марта, похолодает. Несмотря на это осадков синоптики не прогнозируют, будет ясная погода.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Ночью ожидается -2...+3 °С. Днем синоптики прогнозируют +8...+13 °С, а на крайнем западе страны температура повысится до +17 °С.

Прогноз погоды в Украине на 14 марта. Фото: скриншот

Прогноз синоптика Диденко

По прогнозу Наталки Диденко, в Украине 14 марта будет сухая солнечная погода. При этом ожидается юго-восточный ветер, порывистый и порой даже со штормовыми порывами.

Температура воздуха днем будет +9...+12 °С. Немного теплее будет только на западе и юге — +12...+17 °С. Ночью и утром синоптик прогнозирует -1...+5 °С.

Прогноз погоды от Диденко на 14 марта. Фото: скриншот

Погода в Киеве

В столице завтра также будет сухо и солнечно. Иногда возможен порывистый ветер. Ночью прогнозируют +2...+5 °С, а днем +10...+12 °С.

