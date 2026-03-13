Видео
Землю на два дня накроет мощная магнитная буря

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:18
Прогноз магнитных бурь на 13-14 марта — какой будет солнечная активность
Влияние Солнца на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

На 13-14 марта прогнозируют повышенную солнечную активность, которая может сказаться как на самочувствии людей, так и на работе отдельных систем связи. Самой сложной, по предварительным оценкам, должен стать сегодняшний день, когда ожидается магнитная буря красного уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Центра прогнозирования космической погоды (SWPC).

Читайте также:

Магнитные бури 13 и 14 марта

На ближайшие два дня специалисты прогнозируют заметную геомагнитную активность. Если 13 марта ожидается К-индекс 5, который относят к сильным магнитным бурям, то 14 марта показатель должен составлять 4,7, а это уже средний уровень солнечного возмущения.

Магнітні бурі прогноз на сьогодні
Прогноз магнитных бурь с 13 по 15 марта. Фото: скриншот

По прогнозу, самую высокую активность следует ожидать именно 13 марта. Для этого дня заявлен красный уровень, что означает сильную бурю. Уже 14 марта геомагнитный фон должен оставаться неспокойным, однако показатель будет ниже, поэтому этот день оценивают как период средней магнитной активности.

Магнітні бурі сьогодні
Прогноз магнитных бурь с 13 по 16 марта. Фото: скриншот

В то же время такие прогнозы не являются неизменными. Данные по солнечной активности пересматривают каждые три часа, поэтому ситуация может корректироваться в течение суток.

Почему важно отслеживать магнитные бури

Во время магнитных бурь часть людей жалуется на головную боль, усталость, нервное напряжение или стресс. Это связано с влиянием геомагнитных процессов на атмосферное давление.

В период повышенной солнечной активности советуют высыпаться, следить за питанием и не перегружать организм тяжелой пищей. Также желательно меньше пить кофе, исключить алкоголь, и отдать предпочтение воде и травяным чаям. Полезными могут быть прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и спокойный ритм дня.

Тем временем синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в пятницу, 13 марта.

Читайте подробный прогноз погоды на весну 2026 года в Украине. Уже известно, какие месяцы будут самыми теплыми.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
