Прогноз магнитных бурь на 13-14 марта — какой будет солнечная активность

На 13-14 марта прогнозируют повышенную солнечную активность, которая может сказаться как на самочувствии людей, так и на работе отдельных систем связи. Самой сложной, по предварительным оценкам, должен стать сегодняшний день, когда ожидается магнитная буря красного уровня.

Магнитные бури 13 и 14 марта

На ближайшие два дня специалисты прогнозируют заметную геомагнитную активность. Если 13 марта ожидается К-индекс 5, который относят к сильным магнитным бурям, то 14 марта показатель должен составлять 4,7, а это уже средний уровень солнечного возмущения.

По прогнозу, самую высокую активность следует ожидать именно 13 марта. Для этого дня заявлен красный уровень, что означает сильную бурю. Уже 14 марта геомагнитный фон должен оставаться неспокойным, однако показатель будет ниже, поэтому этот день оценивают как период средней магнитной активности.

В то же время такие прогнозы не являются неизменными. Данные по солнечной активности пересматривают каждые три часа, поэтому ситуация может корректироваться в течение суток.

Почему важно отслеживать магнитные бури

Во время магнитных бурь часть людей жалуется на головную боль, усталость, нервное напряжение или стресс. Это связано с влиянием геомагнитных процессов на атмосферное давление.

В период повышенной солнечной активности советуют высыпаться, следить за питанием и не перегружать организм тяжелой пищей. Также желательно меньше пить кофе, исключить алкоголь, и отдать предпочтение воде и травяным чаям. Полезными могут быть прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и спокойный ритм дня.

