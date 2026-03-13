Прогноз магнітних бур на 13-14 березня — якою буде сонячна активність

Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

На 13-14 березня прогнозують підвищену сонячну активність, яка може позначитися як на самопочутті людей, так і на роботі окремих систем зв'язку. Найскладнішою, за попередніми оцінками, має стати сьогоднішній день, коли очікується магнітна буря червоного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 13 та 14 березня

На найближчі два дні фахівці прогнозують помітну геомагнітну активність. Якщо 13 березня очікується К-індекс 5, який відносять до сильних магнітних бур, то 14 березня показник має становити 4,7, а це вже середній рівень сонячного збурення.

Прогноз магнітних бур з 13 до 15 березня. Фото: скриншот

За прогнозом, найвищу активність слід очікувати саме 13 березня. Для цього дня заявлено червоний рівень, що означає сильну бурю. Уже 14 березня геомагнітний фон має залишатися неспокійним, однак показник буде нижчим, тому цей день оцінюють як період середньої магнітної активності.

Прогноз магнітних бур з 13 до 16 березня. Фото: скриншот

Водночас такі прогнози не є незмінними. Дані щодо сонячної активності переглядають кожні три години, тому ситуація може коригуватися протягом доби.

Чому важливо відстежувати магнітні бурі

Під час магнітних бур частина людей скаржиться на головний біль, втому, нервове напруження або стрес. Це пов'язано із впливом геомагнітних процесів на атмосферний тиск.

У період підвищеної сонячної активності радять висипатися, стежити за харчуванням і не перевантажувати організм важкою їжею. Також бажано менше пити кави, виключити алкоголь, і надати перевагу воді і трав'яним чаям. Корисними можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і спокійний ритм дня.

Тим часом синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у п'ятницю, 13 березня.

Читайте детальний прогноз погоди на весну 2026 року в Україні. Уже відомо, які місяці будуть найтеплішими.