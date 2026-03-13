Погода сьогодні, 13 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Тепла весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 13 березня, повідомили синоптики. В цей день буде малохмарно і без опадів. Погода буде теплою, причому за Закарпатті температура повітря досягне +20 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, пише Новини.LIVE.

Погода на завтра від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, завтра на території України очікується теплий день. Проте там зазначили, що атмосферний тиск слабко падає, однак суху погоду все ще визначатиме поле високого тиску. А завдяки відносно теплій повітряній масі температура повітря буде приблизно такою ж, як і попередніми днями.

"Температура вночі на території країни коливатиметься від +3 °С тепла до -2 °С морозу; вдень +12...+17 °С тепла. Найтепліше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до 20 °С. А найхолоднішою погода 13 березня буде в Карпатах та на узбережжі морів — +8...13 °С", — йдеться у повідомленні.

Погода по регіонах:

Вінницька область: температура вночі +4…+6 °С, удень +13…+15 °С.

Черкаська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +14…+16 °С.

Кіровоградська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +15…+17 °С.

Полтавська область: температура вночі +4…+6 °С, удень +13…+15 °С.

Дніпропетровська область: температура вночі +6…+8 °С, удень +15…+18 °С.

Київська область: температура вночі +6…+8 °С, удень +15…+17 °С.

Житомирська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +13…+15 °С.

Чернігівська область: температура вночі +4…+6 °С, удень +13…+15 °С.

Сумська область: температура вночі +4…+6 °С, удень +12…+14 °С.

Львівська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +13…+15 °С.

Волинська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +12…+14 °С.

Рівненська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +13…+15 °С.

Тернопільська область: температура вночі +5…+7 °С, удень +14…+16 °С.

Хмельницька область: температура вночі +5…+7 °С, удень +14…+16 °С.

Івано-Франківська область: температура вночі +4…+6 °С, удень +13…+15 °С.

Чернівецька область: температура вночі +5…+7 °С, удень +14…+16 °С.

Закарпатська область: температура вночі +6…+8 °С, удень +15…+18 °С.

Харківська область: температура вночі +4…+6 °С, удень +12…+14 °С.

Донецька область: ьемпература вночі +5…+7 °С, удень +13…+16 °С.

Луганська область: температура вночі +4…+6 °С, удень +12…+15 °С.

Запорізька область: температура вночі +6…+8 °С, удень +16…+19 °С.

Херсонська область: температура вночі +6…+8 °С, удень +17…+20 °С.

Миколаївська область: температура вночі +6…+8 °С, удень +17…+20 °С.

Одеська область: температура вночі +7…+9 °С, удень +16…+19 °С.

Крим: температура вночі +7…+9 °С, удень +15…+18 °С.

Погода в Україні на 13 березня. Фото: Укргідрометцентру

Погода в Україні завтра від Наталки Діденко

За даними синоптика, завтра в Україні температура повітря прогріється до +17 °С, проте у Карпатах та коло морського узбережжя буде дещо прохолодніше — до +13 °С.

"Вже з 14-го березня стане свіжіше, вдень +10...+11 °С. А з 17-го березня температура повітря знизиться до +4...+10 °С. Тому в найближчій перспективі завтра — найтепліший, практично квітневий день, насолоджуйтеся", — написала Діденко.

