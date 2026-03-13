Погода сегодня, 13 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 13 марта, рассказали синоптики. По их данным, сегодня день будет малооблачным и без осадков. Погода ожидается теплой, причем за Закарпатье температура воздуха достигнет +20 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Погода на завтра от Укргидрометцентра

По данным синоптиков, завтра на территории Украины ожидается теплый день. Однако там отметили, что атмосферное давление слабо падает, однако сухую погоду все еще будет определять поле высокого давления. А благодаря относительно теплой воздушной массе температура воздуха будет примерно такой же, как и в предыдущие дни.

"Температура ночью на территории страны будет колебаться от +3 °С тепла до -2 °С мороза; днем +12...+17 °С тепла. Теплее всего будет на Закарпатье — там воздух прогреется до 20 °С. А самой холодной погода 13 марта будет в Карпатах и на побережье морей — +8...13 °С", — говорится в сообщении.

Погода по регионам:

Винницкая область: температура ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

Черкасская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

Кировоградская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.

Полтавская область: температура ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

Днепропетровская область: температура ночью +6...+8 °С, днем +15...+18 °С.

Киевская область: температура ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

Житомирская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Черниговская область: температура ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

Сумская область: температура ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

Львовская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Волынская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.

Ровенская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Тернопольская область: температура ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

Хмельницкая область: температура ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

Ивано-Франковская область: температура ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

Черновицкая область: температура ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.

Закарпатская область: температура ночью +6...+8 °С, днем +15...+18 °С.

Харьковская область: температура ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

Донецкая область: температура ночью +5...+7 °С, днем +13...+16 °С.

Луганская область: температура ночью +4...+6 °С, днем +12...+15 °С.

Запорожская область: температура ночью +6...+8 °С, днем +16...+19 °С.

Херсонская область: температура ночью +6...+8 °С, днем +17...+20 °С.

Николаевская область: температура ночью +6...+8 °С, днем +17...+20 °С.

Одесская область: температура ночью +7...+9 °С, днем +16...+19 °С.

Крым: температура ночью +7...+9 °С, днем +15...+18 °С.

Погода в Украине на 13 марта. Фото: Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра от Наталки Диденко

По данным синоптика, завтра в Украине температура воздуха прогреется до +17 °С, однако в Карпатах и у морского побережья будет несколько прохладнее — до +13 °С.

"Уже с 14-го марта станет свежее, днем +10...+11 °С. А с 17-го марта температура воздуха снизится до +4...+10 °С. Поэтому в ближайшей перспективе завтра — самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь", — написала Диденко.

Напомним, в конце февраля, 25 числа, сильных магнитных бурь не прогнозировали. Однако метеозависимых людей призвали позаботиться о своем самочувствии и здоровье.

Кроме того, мы писали, что до конца этой недели в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода благодаря антициклону. В некоторых областях воздух прогреется до +19 °С.