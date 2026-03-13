Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру — очікується похолодання

В Укргідрометцентрі відповіли, де завтра буде найхолодніше
У суботу, 14 березня, в Україні буде малохмарна погода без опадів. Водночас через надходження прохолоднішого повітря зі сходу температура повітря може знизитися.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 14 березня
Синоптики не прогнозують опадів у суботу, 14 березня. Вітер очікується південно-східний та східний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде коливатися в межах -2...+3 °С залежно від регіону.
Вдень очікується +8...+13 °С. На крайньому заході країни буде до +17 °С. Найхолодніше буде в Сумській та Харківській областях, синоптики прогнозують в цих регіонах +10...+11 °С.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на завтра, 14 березня. Вона зазначила, що опадів в Україні не очікується, однак можливий сильний вітер та навіть штормові пориви.
Також ми писали про те, що 13-14 березня Землю накриє потужна магнітна буря. Прогнозують підвищену сонячну активність, тож це може позначитися на самопочутті людей та роботі окремих систем зв'язку.
