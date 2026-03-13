Головна Новини дня В Укргідрометцентрі відповіли, де завтра буде найхолодніше

В Укргідрометцентрі відповіли, де завтра буде найхолодніше

Дата публікації: 13 березня 2026 18:48
Прогноз погоди на 14 березня від Укргідрометцентру — очікується похолодання
Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 14 березня, в Україні буде малохмарна погода без опадів. Водночас через надходження прохолоднішого повітря зі сходу температура повітря може знизитися.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 14 березня

Синоптики не прогнозують опадів у суботу, 14 березня. Вітер очікується південно-східний та східний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде коливатися в межах -2...+3 °С залежно від регіону.

Повідомлення Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Вдень очікується +8...+13 °С. На крайньому заході країни буде до +17 °С. Найхолодніше буде в Сумській та Харківській областях, синоптики прогнозують в цих регіонах +10...+11 °С.

Прогноз погоди в усіх областях України на 14 березня. Фото: скриншот

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на завтра, 14 березня. Вона зазначила, що опадів в Україні не очікується, однак можливий сильний вітер та навіть штормові пориви.

Також ми писали про те, що 13-14 березня Землю накриє потужна магнітна буря. Прогнозують підвищену сонячну активність, тож це може позначитися на самопочутті людей та роботі окремих систем зв'язку.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
