Головна Новини дня Синоптик Діденко оголосила штормове попередження на завтра

Синоптик Діденко оголосила штормове попередження на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 12:53
Прогноз погоди в Україні 14 березня — якою буде температура
Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 14 березня, в Україні утримається суха та сонячна погода. Опадів не прогнозується, однак погоду супроводжуватиме вітер, який місцями буде рвучким, а подекуди можливі навіть штормові пориви.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила синоптик Наталка Діденко. 

Читайте також:

Погода в Україні 14 березня

Діденко розповіли, що попри весняне сонце, вітер завтра частково стримуватиме денний прогрів повітря. Так, температура повітря вдень у більшості областей становитиме +9…+12 °С. Найтепліше буде у західних та південних регіонах, де повітря прогріється до +12…+17 °С.

Якою буде погода в Україні 14 березня
Карта температур в Україні 14 березня. Фото: Метеопост

У нічні та ранкові години ще зберігатиметься прохолода — очікується від -1 до +5 °С.

Якою буде погода у Києві 14 березня

У столиці 14 березня також буде сухо та сонячно. Південно-східний вітер очікується помірний, місцями рвучкий.

Вночі температура повітря становитиме +2…+5 °С, а вдень у Києві прогнозують +10…+12 °С. 

Водночас Наталка Діденко попередила, що надалі в Україні очікується поступове зниження температури повітря. 

Прогноз погоди у Києві 14 березня
Скриншот допису Наталки Діденко

Зазначимо, сьогодні синоптики попереджали про дощі в багатьох регіонах. Удень повітря прогріється до +12...+17 °С і це найтепліший день з найближчої синоптичної перспективи. 

Також відомо, в яких областях 14 березня буде найтепліша погода. Справжню весну відчують на заході України.

погода весна Наталка Діденко погода в Україні вітер температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
