Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко прогнозирует завтра +17°, но есть нюанс

Синоптик Диденко прогнозирует завтра +17°, но есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:53
Погода в Украине 14 марта — где будет +17 градусов
Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

В Украине 14 марта ожидается теплая и комфортная погода с высокой температурой. Однако местами возможен сильный ветер со штормовыми порывами. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 14 марта

Диденко рассказали, что несмотря на весеннее солнце, ветер завтра частично будет сдерживать дневной прогрев воздуха. Так, температура воздуха днем в большинстве областей составит +9...+12 °С. Теплее всего будет в западных и южных регионах, где воздух прогреется до +12...+17 °С.

Якою буде погода в Україні 14 березня
Карта температур в Украине 14 марта. Фото: Метеопост

В ночные и утренние часы еще будет сохраняться прохлада — ожидается от -1 до +5 °С.

Какой будет погода в Киеве 14 марта

В столице 14 марта также будет сухо и солнечно. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит +2...+5 °С, а днем в Киеве прогнозируют +10...+12 °С.

В то же время Наталка Диденко предупредила, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха.

Прогноз погоди у Києві 14 березня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Отметим, сегодня синоптики предупреждали о дождях во многих регионах. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С и это самый теплый день из ближайшей синоптической перспективы.

Также известно, в каких областях 14 марта будет самая теплая погода. Настоящую весну почувствуют на западе Украины.

погода весна Наталка Диденко погода в Украине ветер температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации