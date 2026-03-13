Погода в Украине 14 марта — где будет +17 градусов

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

В Украине 14 марта ожидается теплая и комфортная погода с высокой температурой. Однако местами возможен сильный ветер со штормовыми порывами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 марта

Диденко рассказали, что несмотря на весеннее солнце, ветер завтра частично будет сдерживать дневной прогрев воздуха. Так, температура воздуха днем в большинстве областей составит +9...+12 °С. Теплее всего будет в западных и южных регионах, где воздух прогреется до +12...+17 °С.

Карта температур в Украине 14 марта. Фото: Метеопост

В ночные и утренние часы еще будет сохраняться прохлада — ожидается от -1 до +5 °С.

Какой будет погода в Киеве 14 марта

В столице 14 марта также будет сухо и солнечно. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит +2...+5 °С, а днем в Киеве прогнозируют +10...+12 °С.

В то же время Наталка Диденко предупредила, что в дальнейшем в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Отметим, сегодня синоптики предупреждали о дождях во многих регионах. Днем воздух прогреется до +12...+17 °С и это самый теплый день из ближайшей синоптической перспективы.

Также известно, в каких областях 14 марта будет самая теплая погода. Настоящую весну почувствуют на западе Украины.