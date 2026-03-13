Главная Новости дня В Укргидрометцентре ответили, где завтра будет холоднее всего

В Укргидрометцентре ответили, где завтра будет холоднее всего

Дата публикации 13 марта 2026 18:48
Прогноз погоды на 14 марта от Укргидрометцентра — грядет похолодание
Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

На Украину снова надвигается похолодание из-за притока воздуха с востока. В субботу, 14 марта, температура может опуститься, однако осадков синоптики не прогнозируют.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 14 марта

Синоптики не прогнозируют осадков в субботу, 14 марта. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+3 °С в зависимости от региона.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на 14 березня
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Днем ожидается +8...+13 °С. На крайнем западе страны будет до +17 °С. Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях, синоптики прогнозируют в этих регионах +10...+11 °С.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на 14 березня
Прогноз погоды во всех областях Украины на 14 марта. Фото: скриншот

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко также дала прогноз погоды на завтра, 14 марта. Она отметила, что осадков в Украине не ожидается, однако возможен сильный ветер и даже штормовые порывы.

Также мы писали о том, что 13-14 марта Землю накроет мощная магнитная буря. Прогнозируют повышенную солнечную активность, поэтому это может сказаться на самочувствии людей и работе отдельных систем связи.

погода Укргидрометцентр весна синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
