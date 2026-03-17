Погода сегодня, 17 марта, в Украине - Укргидрометцентр

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 17 марта, ожидается с переменной облачностью. Кроме того, местами прогнозируется дождь. Синоптики также предупреждают о возвращении морозов ночью.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Погода в Украине 17 марта

Синоптики отметили, что на востоке, днем на юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 17 марта. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +2...-3 °С, днем +5...+10 °С. На западе и юго-западе синоптики прогнозируют до +13 °С, а в северо-восточной части +2...+7 °С.

Карта температур на 17 марта от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 17 марта тоже будет переменная облачность, без осадков.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +2...-3 °С, днем будет +5...+10 °С.

В Киеве тем временем ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник 18 марта холод будет ощутим в восточной части Украины и в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, же ожидается +4...+8 °С. Самая теплая погода прогнозируется в западных областях, где температура составит +10...+16 °С. На остальной территории Украины в течение дня +8...+11 °С.

Также Диденко предупредила, что в восточной части и областях возле Карпат сегодня пройдут небольшие дожди, но большинство областей все еще будут с сухим воздухом и солнечным небом.

Между тем в Киеве после морозной ночи, днем потеплеет до +7...+9 °С.

Напомним, что во Львове и области сегодня прогнозируют дождь с мокрым снегом. В то же время днем температура воздуха повысится до +12 °С.

Ранее синоптики рассказывали, что апрель в Украине начнется с пасмурной и ветреной погоды. Кроме того, возможны заморозки, особенно в центральных и северо-восточных областях.

Также мы рассказывали, когда ожидать мощные магнитные бури в марте.