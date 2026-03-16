Магнітні бурі послабнуть під кінець вечора: прогноз на кілька днів

Перехожі на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують, але можливі легкі збурення після попередньої потужної бурі. Геомагнітна активність буде нижчою, а найвищий очікуваний 3-годинний Kp для цього дня становить 3,67, тобто нижче порога G1.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 16 березня

За прогнозами експертів, 16-18 березня не очікується геомагнітних бур рівня G1 або вище. Для 16 березня імовірність активного геомагнітного стану оцінюють у 35%, імовірність слабкої бурі — у 25%, а сильніших подій — значно нижче.

Прогноз магнітних бур 16-18 березня. Фото: скриншот

NOAA не прогнозує на понеділок, 16 березня, сильних сонячних радіаційних штормів, а імовірність випромінення рівня S1 або вище на 16 березня становить лише 1%. Водночас у центрі прогнозування космічної погоди допускають невелику ймовірність слабких або помірних радіозбурень рівня R1-R2.

Прогноз магнітних бур 16-19 березня. Фото: скриншот

Що робити для полегшення самопочуття під час магнітних бур

Щоб легше перенести дні, коли самопочуття погіршується, лікарі радять дотримуватися базових правил самодопомоги. Краще пити достатньо води, більше відпочивати та зменшувати рівень стресу. Також у разі сильного головного болю варто поспати, надати перевагу збалансованому харчуванню, прогулятися на свіжому повітрі і утриматися від алкоголю та напоїв з кофеїном.

