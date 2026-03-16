Магнитные бури ослабнут под конец вечера: прогноз на несколько дней

Прохожие на улицах Киева.

В понедельник, 16 марта, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, но возможны легкие возмущения после предыдущей мощной бури. Геомагнитная активность будет ниже, а самый высокий ожидаемый 3-часовой Kp для этого дня составляет 3,67, то есть ниже порога G1.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 16 марта

По прогнозам экспертов, 16-18 марта не ожидается геомагнитных бурь уровня G1 или выше. Для 16 марта вероятность активного геомагнитного состояния оценивают в 35%, вероятность слабой бури — в 25%, а более сильных событий — значительно ниже.

Прогноз магнитных бурь 16-18 марта. Фото: скриншот

NOAA не прогнозирует на понедельник, 16 марта, сильных солнечных радиационных штормов, а вероятность излучения уровня S1 или выше на 16 марта составляет лишь 1%. В то же время в центре прогнозирования космической погоды допускают небольшую вероятность слабых или умеренных радиовозмущений уровня R1-R2.

Прогноз магнитных бурь 16-19 марта. Фото: скриншот

Что делать для облегчения самочувствия во время магнитных бурь

Чтобы легче перенести дни, когда самочувствие ухудшается, врачи советуют придерживаться базовых правил самопомощи. Лучше пить достаточно воды, больше отдыхать и уменьшать уровень стресса. Также в случае сильной головной боли стоит поспать, отдать предпочтение сбалансированному питанию, прогуляться на свежем воздухе и воздержаться от алкоголя и напитков с кофеином.

