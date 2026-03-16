Магнитные бури ослабнут под конец вечера: прогноз на несколько дней

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Магнитные бури ослабнут под конец дня: прогноз на несколько дней

Магнитные бури ослабнут под конец дня: прогноз на несколько дней

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 11:23
Прохожие на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 марта, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, но возможны легкие возмущения после предыдущей мощной бури. Геомагнитная активность будет ниже, а самый высокий ожидаемый 3-часовой Kp для этого дня составляет 3,67, то есть ниже порога G1.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 16 марта

По прогнозам экспертов, 16-18 марта не ожидается геомагнитных бурь уровня G1 или выше. Для 16 марта вероятность активного геомагнитного состояния оценивают в 35%, вероятность слабой бури — в 25%, а более сильных событий — значительно ниже.

Магнітні бурі 16 березня
Прогноз магнитных бурь 16-18 марта. Фото: скриншот

NOAA не прогнозирует на понедельник, 16 марта, сильных солнечных радиационных штормов, а вероятность излучения уровня S1 или выше на 16 марта составляет лишь 1%. В то же время в центре прогнозирования космической погоды допускают небольшую вероятность слабых или умеренных радиовозмущений уровня R1-R2.

Прогноз магнітних бур на 16-18 березня
Прогноз магнитных бурь 16-19 марта. Фото: скриншот

Что делать для облегчения самочувствия во время магнитных бурь

Чтобы легче перенести дни, когда самочувствие ухудшается, врачи советуют придерживаться базовых правил самопомощи. Лучше пить достаточно воды, больше отдыхать и уменьшать уровень стресса. Также в случае сильной головной боли стоит поспать, отдать предпочтение сбалансированному питанию, прогуляться на свежем воздухе и воздержаться от алкоголя и напитков с кофеином.

По прогнозам синоптиков весна в Украине в этом году будет теплой, солнечной и будет немного дождливых дней. Появился подробный помесячный прогноз погоды в Украине на весенний сезон.

Также исследователи обнаружили новые интересные факты о том, как зародилась жизнь на Земле и объяснили, как положительно повлияли несколько случайных факторов.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации