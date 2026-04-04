Прогноз погоды в Украине на 4 апреля 2026 года от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Гидрометцентр прогнозирует грозы в нескольких областях Украины сегодня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 4 апреля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В нескольких регионах ожидаются дожди и грозы. В западных областях температура воздуха ночью снизится до +1 °C.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталку Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Укргидрометцентра
На юге, востоке и Днепропетровской области местами ожидается кратковременный дождь и гроза. На остальной территории осадков не предвидится.
Ночью и утром в северо-восточной части местами возможен туман. Ветер преимущественно будет северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5...+10 °C, днем +13...+18 °C, в западных областях ночью +1...+6 °C, днем +10...+15 °C.
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Наталки Диденко
Синоптик рассказала, что температура воздуха 4 апреля будет держаться в пределах +12...+19 °C. Дожди, а иногда с грозами, ожидаются в восточных областях, на Херсонщине, Днепропетровщине и в Запорожье.
В Киеве осадков не предвидится. Днем температура воздуха повысится до +15 °C.
"С 7-го апреля в Украину придет похолодание! На следующей неделе повсеместно будет преобладать холодная погода с постепенным снижением температуры воздуха до дневных +4...+9 °C, а ночью даже вероятны небольшие "минусы", — сообщила Диденко.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на выходных, 4–5 апреля, в нескольких областях ожидается погода с дождями. Температура воздуха днем повысится до +15 °С.
