Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует грозы в нескольких областях Украины сегодня

Гидрометцентр прогнозирует грозы в нескольких областях Украины сегодня

Дата публикации 4 апреля 2026 06:25
Прогноз погоды в Украине на 4 апреля 2026 года от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 4 апреля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В нескольких регионах ожидаются дожди и грозы. В западных областях температура воздуха ночью снизится до +1 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталку Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Укргидрометцентра

На юге, востоке и Днепропетровской области местами ожидается кратковременный дождь и гроза. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля 2026 года
Погода в Украине 4 апреля 2026 года. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в северо-восточной части местами возможен туман. Ветер преимущественно будет северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5...+10 °C, днем +13...+18 °C, в западных областях ночью +1...+6 °C, днем +10...+15 °C.

Прогноз погоды в Украине на 4 апреля от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что температура воздуха 4 апреля будет держаться в пределах +12...+19 °C. Дожди, а иногда с грозами, ожидаются в восточных областях, на Херсонщине, Днепропетровщине и в Запорожье.

Температуры в Украине 4 апреля 2026 року
Погода в Украине 4 апреля 2026 года. Фото: Meteopost.com

В Киеве осадков не предвидится. Днем температура воздуха повысится до +15 °C.

"С 7-го апреля в Украину придет похолодание! На следующей неделе повсеместно будет преобладать холодная погода с постепенным снижением температуры воздуха до дневных +4...+9 °C, а ночью даже вероятны небольшие "минусы", — сообщила Диденко.

Наталка Диденко спрогнозировала погоду на 4 апреля 2026 года
Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на выходных, 4–5 апреля, в нескольких областях ожидается погода с дождями. Температура воздуха днем повысится до +15 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Neos Cosmos сообщал, что Грецию накрыла африканская пылевая буря. В результате непогоды остановилась работа части транспортного сообщения. В частности, самолеты не смогли приземлиться, а паромы остались в портах.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
