Головна Новини дня Тепло, але вітряно: де буде найпрохолодніша погода у Вербну неділю

Тепло, але вітряно: де буде найпрохолодніша погода у Вербну неділю

Дата публікації: 4 квітня 2026 23:08
Тепло, але вітряно: де буде найпрохолодніша погода у Вербну неділю
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

У Вербну неділю, 5 квітня, в Україні переважатиме суха погода без опадів, із поступовим підвищенням температури повітря. Водночас у частині регіонів очікується поривчастий вітер, що впливатиме на відчуття температури.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 5 квітня від Наталки Діденко

У неділю на всій території України опадів не прогнозується. Погодні умови відповідатимуть сезонним показникам із переважанням сухої та сонячної погоди.

У більшості регіонів очікується потепління, температура повітря триматиметься в межах +12…+16 °C. Водночас синоптик попереджає про посилення північно-західного вітру, який місцями буде поривчастим.

Прогноз погоди на завтра, 5 квітня, від Наталки Діденко
Карта погоди на 5 квітня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогнози погоди на 5 квітня від Meteoprog

У західних регіонах під впливом антициклону прогнозується малохмарна погода без опадів. У нічні та ранкові години місцями можливий слабкий туман. Вітер західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +14…+19 °C.

На півночі країни опадів не передбачається. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °C, вдень +10…+15 °C.

У центральних регіонах очікується хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °C, вдень +13…+18 °C.

У східних регіонах опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °C, вдень +12…+17 °C.

Яка погода буде в Україні 5 квітня на Верну неділю
Температурна карта на 5 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, сьогодні Гідрометцентр попереджав про можливі грози у кількох регіонах України.

Також 2 квітня Грецію накрила потужна піщана буря з Африки. Внаслідок негоди було скасовано авіарейси, а також зупинено рух поромів.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
