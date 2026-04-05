Синоптик Диденко прогнозирует дожди: в каких регионах будет похолодание

Люди идут с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 6 апреля, атмосферный фронт принесет дожди и сильный ветер на большинство территории Украины. На западе и севере температура будет ниже, тогда как в центральных и южных областях еще сохранится тепло. Украинцам стоит готовиться к ветреной и влажной погоде в начале недели, особенно в крупных городах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля

По прогнозу синоптика Наталка Диденко, 6 апреля в Украине пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди на запад и север, а в течение дня охватит центральные области, Одесскую и Харьковскую области.

На Луганщине, Донетчине и большинстве южных регионов осадков пока не ожидается. Днем на западе и севере, а также в Винницкой области воздух прогреется до +9...+12 °С, на остальной территории еще будет тепло — +12...+19 °С.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Синоптик также предупреждает о сильном северо-западном ветре с порывами до 15-20 м/с.

Читайте также:

В Киеве завтра облачность увеличится, пройдет дождь, а температура воздуха составит +10...+12 °С. Из-за ветра фактическая ощутимая температура будет ниже, поэтому одеваться стоит теплее.

В дальнейшем в Украине ожидается постепенное снижение температуры: в середине недели местами пройдут мокрый снег и заморозки во время прояснений.

На Пасху, 12 апреля, воздух прогреется до +9...+12 °С, солнечная погода будет преобладать в большинстве областей, а дождь прогнозируется только в южных регионах.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Укргидрометцентр прогнозировал на 5 апреля в Украине довольно теплую и солнечную погоду. Лишь на юго-востоке и востоке страны местами небольшой дождь. Кое-где температура воздуха прогреется до +19 °С.

Также Новини.LIVE писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Вербное воскресенье, 5 апреля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, с постепенным повышением температуры воздуха. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +12...+16 °C.