Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко прогнозирует дожди: в каких регионах будет похолодание

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 14:00
Люди идут с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 6 апреля, атмосферный фронт принесет дожди и сильный ветер на большинство территории Украины. На западе и севере температура будет ниже, тогда как в центральных и южных областях еще сохранится тепло. Украинцам стоит готовиться к ветреной и влажной погоде в начале недели, особенно в крупных городах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля

По прогнозу синоптика Наталка Диденко, 6 апреля в Украине пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди на запад и север, а в течение дня охватит центральные области, Одесскую и Харьковскую области.

На Луганщине, Донетчине и большинстве южных регионов осадков пока не ожидается. Днем на западе и севере, а также в Винницкой области воздух прогреется до +9...+12 °С, на остальной территории еще будет тепло — +12...+19 °С.

Погода в Україні на 6 квітня
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Синоптик также предупреждает о сильном северо-западном ветре с порывами до 15-20 м/с.

В Киеве завтра облачность увеличится, пройдет дождь, а температура воздуха составит +10...+12 °С. Из-за ветра фактическая ощутимая температура будет ниже, поэтому одеваться стоит теплее.

В дальнейшем в Украине ожидается постепенное снижение температуры: в середине недели местами пройдут мокрый снег и заморозки во время прояснений.

На Пасху, 12 апреля, воздух прогреется до +9...+12 °С, солнечная погода будет преобладать в большинстве областей, а дождь прогнозируется только в южных регионах.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Укргидрометцентр прогнозировал на 5 апреля в Украине довольно теплую и солнечную погоду. Лишь на юго-востоке и востоке страны местами небольшой дождь. Кое-где температура воздуха прогреется до +19 °С.

Также Новини.LIVE писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Вербное воскресенье, 5 апреля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, с постепенным повышением температуры воздуха. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +12...+16 °C.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации