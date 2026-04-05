Гидрометцентр прогнозирует тепло до +19° в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует тепло до +19° в Украине сегодня

Дата публикации 5 апреля 2026 05:30
Весенняя погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 5 апреля, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на юго-востоке и востоке страны ночью местами прошел небольшой дождь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля от Укргидрометцентра

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня
Погода в Украине 5 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составила +2...+7 °С, днем ожидается +11...+16 °С, а в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье будет до +19 °С. В Карпатах тем временем ночью было 0...+5 °С, днем +9...+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня
Карта температуры воздуха на 5 апреля. Фото: Meteopost

Тем временем в Киеве тоже очень переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составила +2...+7 °С, днем будет +11...+16 °С.

В Киеве тем временем ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, Вербное воскресенье в Украине будет теплым и без осадков. В течение дня преимущественно будет солнечная погода, а температура, а температура воздуха составит +12...+19 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера в нескольких областях прогнозировались дожди. Несмотря на это температура воздуха в течение дня составляла +13...+18 °C. Несколько холоднее было только на западе.

Также мы писали, что 2 апреля Грецию накрыла африканская пылевая буря. Из-за африканской пыли пришлось менять маршруты рейсов.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Реклама

