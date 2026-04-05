Гідрометцентр прогнозує тепло до +19° в Україні сьогодні

Весняна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 5 квітня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на південному сході та сході країни вночі місцями пройшов невеликий дощ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 5 квітня від Укргідрометцентру

Погода в Україні 5 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становила +2...+7 °С, вдень очікується +11...+16 °С, а у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті буде до +19 °С. В Карпатах тим часом вночі було 0...+5 °С, вдень +9...+14 °С.

Карта температури повітря на 5 квітня. Фото: Meteopost

Тим часом в Києві теж дуже мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Читайте також:

Температура повітря по області вночі становила +2...+7 °С, вдень буде +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Вербна неділя в Україні буде теплою і без опадів. Протягом дня переважно буде сонячна погода, а температура, а температура повітря становитиме +12...+19 °С.

