Головна Новини дня Синоптик Діденко прогнозує дощі: в яких регіонах буде похолодання

Синоптик Діденко прогнозує дощі: в яких регіонах буде похолодання

Дата публікації: 5 квітня 2026 14:00
Синоптик Діденко прогнозує дощі: в яких регіонах буде похолодання
Люди йдуть з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 6 квітня, атмосферний фронт принесе дощі та сильний вітер на більшість території України. На заході та півночі температура буде нижчою, тоді як у центральних та південних областях ще збережеться тепло. Українцям варто готуватися до вітряної та вологої погоди на початку тижня, особливо у великих містах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня

За прогнозом синоптика Наталка Діденко, 6 квітня в Україні пройде атмосферний фронт, який принесе дощі на захід та північ, а протягом дня охопить центральні області, Одещину та Харківщину.

На Луганщині, Донеччині та більшості південних регіонів опадів поки що не очікується. Вдень на заході та півночі, а також на Вінниччині повітря прогріється до +9…+12 °С, на решті території ще буде тепло — +12…+19 °С.

Погода в Україні на 6 квітня
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Синоптик також попереджає про сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с.

У Києві завтра хмарність збільшиться, пройде дощ, а температура повітря становитиме +10…+12 °С. Через вітер фактична відчутна температура буде нижчою, тому одягатися варто тепліше.

Надалі в Україні очікується поступове зниження температури: у середині тижня місцями пройдуть мокрий сніг та заморозки під час прояснень.

На Великдень, 12 квітня, повітря прогріється до +9…+12 °С, сонячна погода переважатиме більшість областей, а дощ прогнозується лише у південних регіонах.

null
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Укргідрометцентр прогнозував на 5 квітня в Україні доволі теплу та сонячну погоду. Лише на південному сході та сході країни місцями невеликий дощ. Подекуди температура повітря прогріється до +19 °С.

Також Новини.LIVE писали, що синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у Вербну неділю, 5 квітня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода, із поступовим підвищенням температури повітря. У більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +12…+16 °C.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
