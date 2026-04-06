В Україну повернуться заморозки: прогноз погоди на тиждень

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Наступного тижня в Україні очікується різке похолодання, яке охопить усі регіони. Температура повітря суттєво знизиться, місцями прогнозуються нічні заморозки та опади у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень 6-12 квітня

За даними синоптиків, у найближчі дні посилиться циклонічна діяльність із північно-західної Європи, що сприятиме надходженню холодних арктичних повітряних мас. Це призведе до нестійкої погоди з дощами, а подекуди — з мокрим снігом, за винятком південних і східних областей. Додатковий дискомфорт створюватиме поривчастий північно-західний вітер.

У понеділок, 6 квітня, вночі дощі пройдуть у північно-західних областях, удень — у більшості регіонів, окрім південного сходу. Місцями можливі слабкі грози. Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, 7-12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура вночі +4…+10 °C, вдень на півночі та заході +10…+15 °C, в інших регіонах +17…+22 °C.

Карта погоди на 6 квітня. Фото: скриншот

У вівторок, 7 квітня, похолодання охопить усю країну. Вночі дощі очікуються на південному сході, вдень — у північних і північно-західних областях. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 20 м/с. Температура вночі +1…+6 °C, вдень +7…+12 °C, на півдні та Закарпатті до +14 °C.

Читайте також:

Карта погоди на 7 квітня. Фото: скриншот

У середу, 8 квітня, погода залишатиметься холодною та нестійкою. Пройдуть дощі, у центральних, північних і західних регіонах — із мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на півдні пориви до 15-20 м/с. Температура вночі -1…+4 °C, вдень +3…+8 °C, на півдні та в Криму до +10 °C.

Карта погоди на 8 квітня. Фото: скриншот

У четвер, 9 квітня, збережеться холодна й волога погода. Очікуються дощі, а в західних і північних областях — мокрий сніг, місцями можливе налипання та ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2…+3 °C, вдень +2…+7 °C, у Карпатах близько 0 °C.

У п'ятницю, 10 квітня, істотних опадів не прогнозується. Лише в Карпатах і на півночі можливий невеликий мокрий сніг із дощем. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі -3…+2 °C, вдень +3…+8 °C, на півдні +8…+11 °C.

У суботу, 11 квітня, місцями, окрім західних областей, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -3…+2 °C, вдень +4…+9 °C, на півдні та Закарпатті +9…+12 °C.

У неділю, 12 квітня, істотних опадів не очікується, лише вдень на заході та півдні можливі дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. Вітер змінного напрямку, вдень східний, 5-10 м/с. Температура вночі -2…+3 °C, вдень +5…+10 °C, на півдні +9…+12 °C.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання та дощі в деяких регіонах завтра.

А також у Вербну неділю синоптики прогнозували в Україні теплу погоду, але з сильними поривами вітру.