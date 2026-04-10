Наталка Діденко дала прогноз на 11-12 квітня — варто готувати теплий одяг

Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у найближчі вихідні буде похолодання, погода не кращатиме. 11-12 квітня очікуються опади: дощі та мокрий сніг. Максимально температура повітря підійметься до +15 °C.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні 11-12 квітня

За словами синоптика Діденко, погода в Україні цими вихідними швидше нагадуватиме березень, а не квітень. 11-12 квітня температура повітря вдень в межах +6...+11 °С. Вночі очікуються заморозки. Трохи потепліє в неділю. На Великдень синоптик прогнозує +12...+15 °С.

Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

По всій Україні переважатиме волога повітряна маса. Часом будуть дощі. На півночі та заході очікується мокрий сніг.

У Києві 11-12 квітня буде вогко та холодно, періодично пускатиметься дощ. У суботу Діденко прогнозує +5...+7 °С, а в неділю у столиці очікується +8...+10 °С.

