Великдень із заморозками: синоптики дали прогноз на 12 квітня

Освячення пасок. Фото архівне: Новини.LIVE

Українцям, які планують святкові вихідні на відкритому повітрі, варто підготувати теплі речі та парасольки: Великодня неділя принесе різку зміну погоди на нічні заморозки до -2 °C та денні дощі в окремих регіонах. Синоптичний прогноз на 11–12 квітня обіцяє контрастну погоду з мокрим снігом напередодні свята та поступовим потеплінням у південних областях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Погода в Україні на Страсну суботу 11 квітня

Передсвяткова субота, 11 квітня, розпочнеться з вологої погоди для більшості регіонів. Винятком стануть лише західні області, де суттєвих опадів не передбачається.

На решті територій очікується дощ з мокрим снігом. Північно-західний вітер дутиме з помірною швидкістю 5–10 м/с. Температурний режим у суботу буде досить суворим: вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -3 °С до +2 °С, а вдень повітря прогріється лише до +4...+9 °С.

Традиційно тепліше буде на Закарпатті та у південній частині країни, де денні показники сягнуть позначок +9…+12 °С.

Температурна карта України 11 квітня. Фото: скриншот Метеопост

Погода на Великдень 12 квітня

У неділю, 12 квітня, погода дещо змінить свій характер. Ніч та ранок обіцяють бути переважно сухими по всій країні. Проте вже вдень ситуація погіршиться: південні та західні області накриють дощі, а в Карпатах буде мокрий сніг.

Нічні показники температури на Великдень залишаться в межах -2...+3 °С. Вдень сонце дещо прогріє повітря до +5...+10 °С у більшості областей.

Південь України знову стане найтеплішим регіоном із температурою +9...+12 °С. Вітер матиме швидкість 5–10 м/с.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що синоптики попереджали, як впродовж тижня в Україні зміниться погода. В деякі регіони повернуться заморозки, мокрий сніг, а також буде шквальний вітер.

Також, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, перед великодніми святами в Україні різко зміниться погода. Вже з вівторка, 7 квітня, циклон накриє більшість території країни та принесе рясні дощі й вітри.