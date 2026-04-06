Пасха с заморозками: синоптики дали прогноз на 12 апреля

Освящение куличей.

Украинцам, которые планируют праздничные выходные на открытом воздухе, стоит подготовить теплые вещи и зонтики: Пасхальное воскресенье принесет резкую смену погоды на ночные заморозки до -2 °C и дневные дожди в отдельных регионах. Синоптический прогноз на 11-12 апреля обещает контрастную погоду с мокрым снегом накануне праздника и постепенным потеплением в южных областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Погода в Украине на Страстную субботу 11 апреля

Предпраздничная суббота, 11 апреля, начнется с влажной погоды для большинства регионов. Исключением станут лишь западные области, где существенных осадков не предвидится.

На остальных территориях ожидается дождь с мокрым снегом. Северо-западный ветер будет дуть с умеренной скоростью 5-10 м/с. Температурный режим в субботу будет достаточно суровым: ночью столбики термометров будут колебаться от -3 °С до +2 °С, а днем воздух прогреется лишь до +4...+9 °С.

Традиционно теплее будет на Закарпатье и в южной части страны, где дневные показатели достигнут отметок +9...+12 °С.

Температурная карта Украины 11 апреля. Фото: скриншот Метеопост

Погода на Пасху 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, погода несколько изменит свой характер. Ночь и утро обещают быть преимущественно сухими по всей стране. Однако уже днем ситуация ухудшится: южные и западные области накроют дожди, а в Карпатах будет мокрый снег.

Ночные показатели температуры на Пасху останутся в пределах -2...+3 °С. Днем солнце несколько прогреет воздух до +5...+10 °С в большинстве областей.

Юг Украины снова станет самым теплым регионом с температурой +9...+12 °С. Ветер будет иметь скорость 5-10 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что синоптики предупреждали, как в течение недели в Украине изменится погода. В некоторые регионы вернутся заморозки, мокрый снег, а также будет шквальный ветер.

Также, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, перед пасхальными праздниками в Украине резко изменится погода. Уже со вторника, 7 апреля, циклон накроет большинство территории страны и принесет обильные дожди и ветры.