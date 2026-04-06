Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Берите с корзинами еще и зонтики: прогноз погоды на Пасху

Берите с корзинами еще и зонтики: прогноз погоды на Пасху

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 08:34
Пасха с заморозками: синоптики дали прогноз на 12 апреля
Освящение куличей. Фото архивное: Новини.LIVE

Украинцам, которые планируют праздничные выходные на открытом воздухе, стоит подготовить теплые вещи и зонтики: Пасхальное воскресенье принесет резкую смену погоды на ночные заморозки до -2 °C и дневные дожди в отдельных регионах. Синоптический прогноз на 11-12 апреля обещает контрастную погоду с мокрым снегом накануне праздника и постепенным потеплением в южных областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Погода в Украине на Страстную субботу 11 апреля

Предпраздничная суббота, 11 апреля, начнется с влажной погоды для большинства регионов. Исключением станут лишь западные области, где существенных осадков не предвидится.

На остальных территориях ожидается дождь с мокрым снегом. Северо-западный ветер будет дуть с умеренной скоростью 5-10 м/с. Температурный режим в субботу будет достаточно суровым: ночью столбики термометров будут колебаться от -3 °С до +2 °С, а днем воздух прогреется лишь до +4...+9 °С.

Традиционно теплее будет на Закарпатье и в южной части страны, где дневные показатели достигнут отметок +9...+12 °С.

Читайте также:
Погода на паску 12 квітня
Температурная карта Украины 11 апреля. Фото: скриншот Метеопост

Погода на Пасху 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, погода несколько изменит свой характер. Ночь и утро обещают быть преимущественно сухими по всей стране. Однако уже днем ситуация ухудшится: южные и западные области накроют дожди, а в Карпатах будет мокрый снег.

Ночные показатели температуры на Пасху останутся в пределах -2...+3 °С. Днем солнце несколько прогреет воздух до +5...+10 °С в большинстве областей.

Юг Украины снова станет самым теплым регионом с температурой +9...+12 °С. Ветер будет иметь скорость 5-10 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что синоптики предупреждали, как в течение недели в Украине изменится погода. В некоторые регионы вернутся заморозки, мокрый снег, а также будет шквальный ветер.

Также, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, перед пасхальными праздниками в Украине резко изменится погода. Уже со вторника, 7 апреля, циклон накроет большинство территории страны и принесет обильные дожди и ветры.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации