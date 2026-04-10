Дощі та заморозки: які області України накриє негода завтра

Люди з парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 11 квітня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів пройдуть опади — від дощу вдень до мокрого снігу вночі. У деяких областях вранці можливі тумани, а температура залишатиметься доволі прохолодною, з нічними заморозками в окремих регіонах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня. Карта: Укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентру, вночі опади у вигляді мокрого снігу можливі на півночі, північному сході та в Черкаській області.

Вдень невеликі дощі прогнозують майже по всій території країни, окрім південного заходу. Також у нічні та ранкові години тумани ймовірні на південному сході, а також у Чернігівській і Сумській областях.

Вітер завтра переважатиме західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 °С. Але на поверхні ґрунту в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях можливі заморозки 0…-3 °С.

Вдень повітря прогріється до +4…+9 °С, а на півдні та південному сході — до +13 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

