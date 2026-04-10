Головна Новини дня Дощі та заморозки: які області України накриє негода завтра

Дощі та заморозки: які області України накриє негода завтра

Дата публікації: 10 квітня 2026 21:23
Дощі та заморозки: які області України накриє негода завтра
Люди з парасольками під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 11 квітня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів пройдуть опади — від дощу вдень до мокрого снігу вночі. У деяких областях вранці можливі тумани, а температура залишатиметься доволі прохолодною, з нічними заморозками в окремих регіонах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні на 11 квітня
Прогноз погоди в Україні на 11 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня

За даними Укргідрометцентру, вночі опади у вигляді мокрого снігу можливі на півночі, північному сході та в Черкаській області.

Вдень невеликі дощі прогнозують майже по всій території країни, окрім південного заходу. Також у нічні та ранкові години тумани ймовірні на південному сході, а також у Чернігівській і Сумській областях.

Вітер завтра переважатиме західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 °С. Але на поверхні ґрунту в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях можливі заморозки 0…-3 °С.

Вдень повітря прогріється до +4…+9 °С, а на півдні та південному сході — до +13 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що в Україні на найближчі вихідні очікується похолодання та нестійка погода. 11–12 квітня прогнозують дощі, місцями мокрий сніг і нічні заморозки. За даними синоптика Наталки Діденко, вдень температура становитиме +6…+11 °С.

Також Новини.LIVE писали про прогноз погоди в Україні на Великдень. За інформацією синоптиків, 12 квітня буде доволі прохолодно. Подекуди очікуються дощі та мокрий сніг.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
