Главная Новости дня С дождем, но потеплеет: синоптик Диденко дала прогноз на Пасху

Дата публикации 11 апреля 2026 17:43
Люди на улице с пасхальными корзинами. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине немного улучшится. В большинстве регионов будут дожди, при этом ожидается легкое повышение температуры. На востоке страны прогнозируют до +14 °C.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода на Пасху

По прогнозу Диденко, завтра в Украине температура воздуха будет в пределах +8...+12 °C. На востоке страны ожидается до +14 °C.

Прогноз погоди на Великдень 12 квітня
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

В большинстве областей Украины завтра будут осадки. Синоптик не прогнозирует дождя лишь для нескольких регионов:

  • Николаевской области;
  • Херсонщины;
  • Запорожья;
  • части Днепропетровской и Донецкой областей.

В Киеве на Пасху временами ожидается дождь. Более вероятны осадки с обеда, во второй половине дня дождь станет более умеренным.

Ближайшей ночью в столице ожидается +1...+3 °C. При этом возможны заморозки 0...-2 °C. Днем в столице прогнозируют +8...+9 °C. Уже с понедельника Диденко прогнозирует в Украине потепление.

Ранее Новини.LIVE публиковали точный прогноз погоды в Украине на Пасху. Синоптики рассказали, чего ждать жителям всех областей. В большинстве регионов будет контрастная погода с осадками.

Также мы рассказывали о том, что погода этой весной будет переменчивой. Синоптики дали прогноз на все время года. Предупредили, что резкого наступления тепла в большинстве областей не будет.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

