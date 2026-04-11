С дождем, но потеплеет: синоптик Диденко дала прогноз на Пасху

Люди на улице с пасхальными корзинами. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине немного улучшится. В большинстве регионов будут дожди, при этом ожидается легкое повышение температуры. На востоке страны прогнозируют до +14 °C.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода на Пасху

По прогнозу Диденко, завтра в Украине температура воздуха будет в пределах +8...+12 °C. На востоке страны ожидается до +14 °C.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

В большинстве областей Украины завтра будут осадки. Синоптик не прогнозирует дождя лишь для нескольких регионов:

Николаевской области;

Херсонщины;

Запорожья;

части Днепропетровской и Донецкой областей.

В Киеве на Пасху временами ожидается дождь. Более вероятны осадки с обеда, во второй половине дня дождь станет более умеренным.

Ближайшей ночью в столице ожидается +1...+3 °C. При этом возможны заморозки 0...-2 °C. Днем в столице прогнозируют +8...+9 °C. Уже с понедельника Диденко прогнозирует в Украине потепление.

