С дождем, но потеплеет: синоптик Диденко дала прогноз на Пасху
В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине немного улучшится. В большинстве регионов будут дожди, при этом ожидается легкое повышение температуры. На востоке страны прогнозируют до +14 °C.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Какой будет погода на Пасху
По прогнозу Диденко, завтра в Украине температура воздуха будет в пределах +8...+12 °C. На востоке страны ожидается до +14 °C.
В большинстве областей Украины завтра будут осадки. Синоптик не прогнозирует дождя лишь для нескольких регионов:
- Николаевской области;
- Херсонщины;
- Запорожья;
- части Днепропетровской и Донецкой областей.
В Киеве на Пасху временами ожидается дождь. Более вероятны осадки с обеда, во второй половине дня дождь станет более умеренным.
Ближайшей ночью в столице ожидается +1...+3 °C. При этом возможны заморозки 0...-2 °C. Днем в столице прогнозируют +8...+9 °C. Уже с понедельника Диденко прогнозирует в Украине потепление.
