З дощем, але потеплішає: синоптик Діденко дала прогноз на Великдень

У неділю, 12 квітня, погода в Україні трохи покращиться. У більшості регіонів будуть дощі, водночас очікується легке підвищення температури. На сході країни прогнозують до +14 °C.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода на Великдень

За прогнозом Діденко, завтра в Україні температура повітря буде в межах +8...+12 °C. На сході країни очікується до +14 °C.

У більшості областей України завтра будуть опади. Синоптик не прогнозує дощу лише для кількох регіонів:

Миколаївщини;

Херсонщини;

Запоріжжя;

частини Дніпропетровщини та Донеччини.

У Києві на Великдень часом очікується дощ. Більш ймовірні опади з обіду, в другій половині дня дощ стане помірнішим.

Найближчої ночі у столиці очікується +1...+3 °C. При цьому можливі заморозки 0...-2 °C. Вдень у столиці прогнозують +8...+9 °C. Вже з понеділка Діденко прогнозує в Україні потепління.

