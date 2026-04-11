Головна Новини дня З дощем, але потеплішає: синоптик Діденко дала прогноз на Великдень

Дата публікації: 11 квітня 2026 17:43
Люди на вулиці з великодніми кошиками. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 квітня, погода в Україні трохи покращиться. У більшості регіонів будуть дощі, водночас очікується легке підвищення температури. На сході країни прогнозують до +14 °C.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Якою буде погода на Великдень

За прогнозом Діденко, завтра в Україні температура повітря буде в межах +8...+12 °C. На сході країни очікується до +14 °C.

Прогноз погоди на Великдень 12 квітня
Повідомлення Діденко. Фото: скриншот

У більшості областей України завтра будуть опади. Синоптик не прогнозує дощу лише для кількох регіонів:

  • Миколаївщини;
  • Херсонщини;
  • Запоріжжя;
  • частини Дніпропетровщини та Донеччини.

У Києві на Великдень часом очікується дощ. Більш ймовірні опади з обіду, в другій половині дня дощ стане помірнішим. 

Найближчої ночі у столиці очікується +1...+3 °C. При цьому можливі заморозки 0...-2 °C. Вдень у столиці прогнозують +8...+9 °C. Вже з понеділка Діденко прогнозує в Україні потепління.

Раніше Новини.LIVE публікували точний прогноз погоди в Україні на Великдень. Синоптики розповіли, чого чекати жителям усіх областей. У більшості регіонів буде контрастна погода з опадами.

Також ми розповідали про те, що погода цієї весни буде мінливою. Синоптики дали прогноз на всю пору року. Попередили, що різкого настання тепла у більшості областей не буде.

Великдень Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

