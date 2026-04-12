Гідрометцентр прогнозує заморозки на Великдень в Україні сьогодні

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 12 квітня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі місцями, а вдень повсюди пройде дощ.

Про це в суботу, 11 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 12 квітня

Карта "Погода в Україні 12 квітня 2026 року" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на півночі місцями утвориться туман. Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с. Уночі похолодає до +1...+6 °С. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0...-3 °С. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Харківській областях до таких показників може знизитися й температура повітря. Удень повітря прогріється до +5...+10 °С, а на півдні та сході — до +14 °С.

Карта температур на 12 квітня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині хмарно із проясненнями. Пройде невеликий дощ, але вночі він буде лише місцями. В області вночі та вранці місцями туман. Швидкість вітру змінних напрямків — 3–8 м/с. Уночі очікуються заморозки: у столиці 0...-2 °С, а на Київщині 0...-3 °С. Удень у Києві потеплішає до +7...+9 °С, а в області — до +5...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 квітня очікується +8...+12 °С, на сході — до +14 °С. У більшості областей дощитиме. Без опадів обійдеться лише в Запоріжжі, на Миколаївщині, Херсонщині, частково на Дніпропетровщині та Донеччині.

У Києві дощ, імовірно, почнеться після обіду, а у другій половині дня стане більш помірним. Уночі у столиці похолодає до +1...+3 °С, можливі навіть заморозки до 0...-2 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+9 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко повідомляв, що цьогоріч Великдень в Україні буде дощовим. Попри це, обійдеться без похолодання. У східних регіонах удень прогнозують до +14 °С, а на решті території України — до +12 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко писав, що 11 квітня в деяких регіонах України пройшов мокрий сніг. Погода була вологою. До того похолодало: уночі — місцями навіть до заморозків.