Можливі спалахи С-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Головний біль у жінки та Сонце. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Магнітних бур у неділю, 12 квітня, не очікується на Землі. Сонячна активність буде дуже низькою з ймовірністю спалахів С-класу. Загалом зафіксовано сім сонячних плям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 12 квітня

За останню добу сонячна активність була на дуже низькому рівні. На Сонці сталося три спалахи класу B, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня.

Сонячна активність на 12 квітня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 7

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через сонячну активність. Їхній вплив на організм індивідуальний, але деякі люди можуть відчувати зміни самопочуття.

Читайте також:

Найчастіше це проявляється головним болем, слабкістю, запамороченням, коливанням тиску та пульсу. Можуть виникати порушення сну, підвищена тривожність або дратівливість. Особливо чутливими є люди із серцево-судинними захворюваннями та підвищеним рівнем стресу.

Як підготуватися до магнітних бур

добре висипатися і дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

обмежити каву, енергетики та алкоголь;

уникати перевтоми і стресу;

більше спокійних прогулянок на свіжому повітрі;

не планувати надто інтенсивні справи;

стежити за тиском і самопочуттям;

зменшити час за гаджетами, особливо ввечері.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко, погода в Україні сьогодні очікується з дощами у більшості областях. Вдень температура повітря підвищиться до +5...+10 °С, а на півдні та сході — до +14 °С.

А Грецію нещодавно накрила буря з африканського пилу. Внаслідок складних погодних умов декілька літаків не могли сісти за маршрутом. Крім того, більшість поромів залишилися в портах.