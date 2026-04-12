Возможны вспышки С-класса: прогноз магнитных бурь на сегодня

Головная боль у женщины и Солнце.

Магнитных бурь в воскресенье, 12 апреля, не ожидается на Земле. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса. Всего зафиксировано семь солнечных пятен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 12 апреля

За последние сутки солнечная активность была на очень низком уровне. На Солнце произошло три вспышки класса B, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.

Солнечная активность на 12 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 7

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые возникают из-за солнечной активности. Их влияние на организм индивидуально, но некоторые люди могут ощущать изменения самочувствия.

Чаще всего это проявляется головной болью, слабостью, головокружением, колебанием давления и пульса. Могут возникать нарушения сна, повышенная тревожность или раздражительность. Особенно чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным уровнем стресса.

Как подготовиться к магнитным бурям

хорошо высыпаться и соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

ограничить кофе, энергетики и алкоголь;

избегать переутомления и стресса;

больше спокойных прогулок на свежем воздухе;

не планировать слишком интенсивные дела;

следить за давлением и самочувствием;

уменьшить время за гаджетами, особенно вечером.

