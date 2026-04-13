Сунуть заморозки: Гідрометцентр попереджає про небезпеку завтра

В Україні у вівторок, 14 квітня, будуть заморозки. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності та попередив про погану погоду у більшості регіонів.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

За прогнозами синоптиків, в Україні у вівторок буде мінлива хмарність. Опадів у більшості областей не очікується. Дощ можливий лише у східних регіонах. Вітер буде північно-західний, а на заході країни — південно-східний, 7-12 м/с. Водночас вдень у східних і Сумській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі та східних областях очікуються заморозки — 0...-3 °С. У решті областей вночі буде +1...+6 °С. Вдень синоптики прогнозують +11...+16 °С. На Закарпатті температура повітря прогріється до +19 °С. На сході та північному сході прогнозують +7...+12 °С.

Вночі в Україні, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С. Через що оголошено перший рівень небезпечності. На Правобережжі очікуються заморозки у повітрі 0...-3 °С, відтак оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

