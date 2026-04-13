Головна Новини дня Сунуть заморозки: Гідрометцентр попереджає про небезпеку завтра

Сунуть заморозки: Гідрометцентр попереджає про небезпеку завтра

Дата публікації: 13 квітня 2026 19:22
Жінка в шапці та теплому одязі. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 14 квітня, будуть заморозки. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності та попередив про погану погоду у більшості регіонів.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

За прогнозами синоптиків, в Україні у вівторок буде мінлива хмарність. Опадів у більшості областей не очікується. Дощ можливий лише у східних регіонах. Вітер буде північно-західний, а на заході країни — південно-східний, 7-12 м/с. Водночас вдень у східних і Сумській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Вночі на Правобережжі та східних областях очікуються заморозки — 0...-3 °С. У решті областей вночі буде +1...+6 °С. Вдень синоптики прогнозують +11...+16 °С. На Закарпатті температура повітря прогріється до +19 °С. На сході та північному сході прогнозують +7...+12 °С.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Вночі в Україні, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С. Через що оголошено перший рівень небезпечності. На Правобережжі очікуються заморозки у повітрі 0...-3 °С, відтак оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше синоптик Наталка Діденко заявила про потепління в Україні. За її словами, ночі ще будуть прохолодними, однак вдень, починаючи з 13 квітня, температура повітря почне підніматися.

Також ми писали про те, якою буде погода протягом усієї весни. Синоптики дали прогноз на всю пору року та попередили, що чекати різкого потепління українцям не варто.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
