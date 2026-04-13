Грядут заморозки: Гидрометцентр предупреждает об опасности завтра

В Украине во вторник, 14 апреля, будут заморозки. Гидрометцентр объявил первый уровень опасности и предупредил о плохой погоде в большинстве регионов.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля

По прогнозам синоптиков, в Украине во вторник будет переменная облачность. Осадков в большинстве областей не ожидается. Дождь возможен лишь в восточных регионах. Ветер будет северо-западный, а на западе страны — юго-восточный, 7-12 м/с. В то же время днем в восточных и Сумской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Ночью на Правобережье и восточных областях ожидаются заморозки - 0...-3 °С. В остальных областях ночью будет +1...+6 °С. Днем синоптики прогнозируют +11...+16 °С. На Закарпатье температура воздуха прогреется до +19 °С. На востоке и северо-востоке прогнозируют +7...+12 °С.

Ночью в Украине, кроме Закарпатья и восточных областей, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С. Из-за чего объявлен первый уровень опасности. На Правобережье ожидаются заморозки в воздухе 0...-3 °С, поэтому объявлен II уровень опасности, оранжевый.

