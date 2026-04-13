Главная Новости дня Грядут заморозки: Гидрометцентр предупреждает об опасности завтра

Грядут заморозки: Гидрометцентр предупреждает об опасности завтра

Дата публикации 13 апреля 2026 19:22
Женщина в шапке и теплой одежде. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 14 апреля, будут заморозки. Гидрометцентр объявил первый уровень опасности и предупредил о плохой погоде в большинстве регионов.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля

По прогнозам синоптиков, в Украине во вторник будет переменная облачность. Осадков в большинстве областей не ожидается. Дождь возможен лишь в восточных регионах. Ветер будет северо-западный, а на западе страны — юго-восточный, 7-12 м/с. В то же время днем в восточных и Сумской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ночью на Правобережье и восточных областях ожидаются заморозки - 0...-3 °С. В остальных областях ночью будет +1...+6 °С. Днем синоптики прогнозируют +11...+16 °С. На Закарпатье температура воздуха прогреется до +19 °С. На востоке и северо-востоке прогнозируют +7...+12 °С.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Сообщение об опасности. Фото: скриншот

Ночью в Украине, кроме Закарпатья и восточных областей, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С. Из-за чего объявлен первый уровень опасности. На Правобережье ожидаются заморозки в воздухе 0...-3 °С, поэтому объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптик Наталья Диденко заявила о потеплении в Украине. По ее словам, ночи еще будут прохладными, однако днем, начиная с 13 апреля, температура воздуха начнет подниматься.

Также мы писали о том, какой будет погода на протяжении всей весны. Синоптики дали прогноз на все время года и предупредили, что ждать резкого потепления украинцам не стоит.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

