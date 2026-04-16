Гідрометцентр прогнозує невеликі дощі в частині України на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на четвер, 16 квітня, надали синоптики. Невеликий дощ пройде лише місцями на заході та півночі. На решті території опадів не передбачається.

Про це в середу, 15 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 16 квітня

Переважно південно-західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі температура знизиться до +3...+8 °С, а вдень підніметься до +14...+19 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Швидкість південно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині похолодає до +3...+8 °С, а в Києві — до +6...+8 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +16...+18 °С, а в області — до +14...+19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 16 квітня в Україні буде тепло: +12...+19 °С. На сході, півдні та в більшості центральних областей очікується суха й сонячна погода, а на заході, півночі та Вінниччині — дощі.

У Києві 16 квітня пройде невеликий дощ. Повітря прогріється до +16...+17 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що 14 квітня в багатьох областях України були небезпечні метеорологічні явища. Подекуди утворилися заморозки на поверхні ґрунту. До того ж у деяких регіонах до 0...-3 °С знизилася й температура повітря.

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Meteoprog писав, що 14 квітня повітря прогрілося майже до літніх показників. Удень у деяких регіонах було до +19 °С. Щоправда, без нічних заморозків теж не обійшлося.