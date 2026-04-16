Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гідрометцентр прогнозує невеликі дощі в частині України на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 06:25
Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 16 квітня, надали синоптики. Невеликий дощ пройде лише місцями на заході та півночі. На решті території опадів не передбачається.

Про це в середу, 15 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 16 квітня 

Погода в Україні 16 квітня 2026 року
Карта "Погода в Україні 16 квітня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно південно-західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі температура знизиться до +3...+8 °С, а вдень підніметься до +14...+19 °С.

Температури в Україні 16 квітня 2026 року
Карта температур на 16 квітня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень невеликий дощ. Швидкість південно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині похолодає до +3...+8 °С, а в Києві — до +6...+8 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +16...+18 °С, а в області — до +14...+19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 16 квітня в Україні буде тепло: +12...+19 °С. На сході, півдні та в більшості центральних областей очікується суха й сонячна погода, а на заході, півночі та Вінниччині — дощі.

Читайте також:

У Києві 16 квітня пройде невеликий дощ. Повітря прогріється до +16...+17 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр повідомляв, що 14 квітня в багатьох областях України були небезпечні метеорологічні явища. Подекуди утворилися заморозки на поверхні ґрунту. До того ж у деяких регіонах до 0...-3 °С знизилася й температура повітря.

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Meteoprog писав, що 14 квітня повітря прогрілося майже до літніх показників. Удень у деяких регіонах було до +19 °С. Щоправда, без нічних заморозків теж не обійшлося.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації