Припече до +18°C, а потім будуть зливи: прогноз погоди на тиждень

Перехожі ховаються від дощу. Фото: Новини.LIVE

Тиждень в Україні почнеться із сухої і спокійної погоди, але вже з вівторка, 24 березня, дощі поступово охоплять дедалі більше регіонів. Найтепліше буде посеред тижня, коли денна температура в окремих областях підніметься до +18 °C, а наприкінці тижня країну накриє дощова погода.

Новини.LIVE розповість, який прогноз погоди на тиждень склали синоптики Meteoprog.

Погода в Україні на тиждень з 23 до 29 березня

Новий тиждень в Україні стартує під знаком антициклону. У понеділок, 23 березня, по всій країні утримається суха погода без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман, а температура в темну пору доби коливатиметься від -3 °C до +2 °C. Трохи тепліше буде на Закарпатті та в південних областях, де вночі прогнозують +1...+6 °C. Удень повітря по країні прогріється до +8...+13 °C.

Погода в Україні на 23 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

Уже у вівторок, 24 березня, погода почне змінюватися. Вночі невеликі, а подекуди й помірні дощі очікуються в Криму та Приазов'ї. У денні години зона опадів зміститься на південну половину країни, місцями торкнеться центральних областей і Карпатського регіону.

В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. Нічна температура становитиме +1...+6 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9...+14 °C. На Закарпатті буде найтепліше — до +16 °C.

Прогноз погоди в Україні 24 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

У середу, 25 березня, короткочасні дощі збережуться місцями на півдні та в центрі, тоді як решта території країни проведе день без опадів. В окремих районах уночі та в першій половині дня можливий слабкий туман. Температура повітря теж підніметься ще вище: вночі очікують +1...+6 °C, удень — вже +10...+15 °C.

Температурна карта України 25 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

Найтеплішим днем першої половини тижня може стати четвер, 26 березня. У більшості областей істотних опадів не передбачається, однак на заході та місцями на крайньому сході дощі все ж пройдуть. Саме в цей день у значній частині країни вдень буде +12...+17 °C. Водночас крайній захід залишиться прохолоднішим — там температура вдень становитиме лише +5...+10 °C. Уночі по Україні прогнозують +3...+8 °C.

Температурна карта України на 26 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

У п'ятницю, 27 березня, погодні умови різко зіпсуються спершу на заході. Саме там пройдуть дощі, а в Карпатах опади змішуватимуться з мокрим снігом. Решта території України поки що обійдеться без істотних опадів. На крайньому заході протягом доби буде лише +2...+7 °C, тоді як в інших регіонах вночі прогнозують +3...+8 °C, а вдень — +12...+18 °C.

Погода в Україні 27 березня. Фото: скриншот Укргідрометцентр

Найбільш відчутне погіршення погоди очікується в суботу, 28 березня. Під впливом південного циклону дощі пройдуть вже по всій Україні. На заході вони будуть сильнішими, а в Карпатах знову можливий мокрий сніг. Температура вночі становитиме +3...+8 °C, вдень — +10...+15 °C, але на крайньому заході буде прохолодніше, лише +5...+10 °C. Крім того, у західних областях вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

У неділю, 29 березня, дощова погода збережеться на більшій частині території країни. У західних областях місцями можливий мокрий сніг, а температурний фон там помітно знизиться: удень очікують лише +2...+7 °C. Натомість на Лівобережжі та в Криму буде тепліше — +9...+14 °C. Вночі по країні прогнозують +1...+7 °C.

Синоптики попереджали про похолодання в Україні наприкінці березня. Проте, уже з першої половини квітня погода різко зміниться на теплу та сонячну.

Також, як повідомляли синоптики, магнітні бурі, які вирували чотири доби на Землі, мають зникнути уже з понеділка, 23 березня.

Водночас у Карпатах різко випав сніг. Рятувальники показали фото засніженої вершини гори Піп Іван.