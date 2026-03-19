Карпати потужно засипало снігом, на Піп Івані сьогодні -8°C
У четвер, 19 березня, в Карпатах на горі Піп Іван зафіксували зимову погоду. Там випав сніг, вирує сильний вітер до 12 м/с і вдарив мороз -8°C. Водночас у більшості регіонів України очікуються дощі, мокрий сніг і місцями туман.
Фото засніжених Карпат показали рятувальники ДСНС, повідомляє Новини.LIVE.
У Карпатах випало багато снігу 19 березня
Рятувальники попередили туристів утриматися від прогулянок по горам.
"Гори зараз не про прогулянки — вони про повагу і обережність. Бережіть себе та відповідально плануйте відпочинок", — йдеться у дописі.
Водночас у більшості областей України 19 березня прогнозують хмарну погоду. Окрім півдня та крайнього заходу, місцями пройде невеликий дощ, а вночі подекуди можливий мокрий сніг.
Уночі та вранці на північному сході країни, а також у більшості центральних областей місцями очікується туман. Вітер буде північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме від +3 °C до -2 °C, удень повітря прогріється до +3...+8 °C. На південному сході буде тепліше: вночі там очікується +1...+6 °C, а вдень +8...+13 °C.
Тим часом синоптики попередили про похолодання в Україні, яке затримається на території країни на кілька днів через вплив циклону. В більшості регіонах будуть дощі, мокрий сніг та вітер.
Читайте Новини.LIVE!