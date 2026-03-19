Головна Новини дня

Сьогодні синоптики в Україні прогнозують дощ з мокрим снігом

Дата публікації: 19 березня 2026 08:26
Синоптики попереджають про опади сьогодні у більшості областей
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні сьогодні, 19 березня, буде прохолодна погода. У більшості областей, за прогнозами синоптиків, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Крім того, на північному сході країни та в більшості центральних областей буде туман.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно. У всіх областях крім півдня та крайнього заходу очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Прогноз погоди від синоптиків на 19 березня
Прогноз від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Також синоптики попереджають про туман на північному сході країни та в більшості центральних областей. Вітер буде північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Вночі прогнозують -2...+3 °С, а вдень очікується +3...+8 °С. На південному сході країни прогнозують +1...+6 °С вночі та +8...+13 °С.

Прогноз від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко, 19 березня в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0...+4 °С, а вдень +4...+8 °С. Тепліше сьогодні буде на сході, південному сході та на Волині. Там протягом дня очікується +8...+12 °С.

Прогноз погоди від синоптиків на 19 березня
Прогноз від синоптика Діденко. Фото: скриншот

У більшості областей у четвер переважатиме хмарна волога повітряна маса. Місцями можливий дощ, а також мокрий сніг.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весну 2026 року. Погода в Україні буде мінливою і не поспішатиме з остаточним теплом. Варто очікувати на ще неодноразові зміни.

Також ми публікували прогноз магнітних бур на останні дні березня. Геосиноптики попереджають про короткі періоди сильних геомагнітних коливань. Один із таких епізодів можливий уже сьогодні.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
