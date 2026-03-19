Синоптики предупреждают об осадках сегодня в большинстве областей

Девушка с зонтиком.

В Украине сегодня, 19 марта, будет прохладная погода. В большинстве областей, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей будет туман.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет облачно. Во всех областях кроме юга и крайнего запада ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Также синоптики предупреждают о тумане на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей. Ветер будет северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Ночью прогнозируют -2...+3 °С, а днем ожидается +3...+8 °С. На юго-востоке страны прогнозируют +1...+6 °С ночью и +8...+13 °С.

Прогноз от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу Наталки Диденко, 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0...+4 °С, а днем +4...+8 °С. Теплее сегодня будет на востоке, юго-востоке и на Волыни. Там в течение дня ожидается +8...+12 °С.

В большинстве областей в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса. Местами возможен дождь, а также мокрый снег.

