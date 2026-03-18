В Україні після аномально теплого дня різко знизиться температура

Жінка ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE

В Україні після найтеплішого дня від початку березня погода почне змінюватися вже найближчими днями. Синоптики прогнозують, що антициклон протримається до кінця тижня, але далі температура піде вниз, а з наступного тижня побільшає хмарності та з'являться опади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози синоптиків для NV.ua.

Реклама

Читайте також:

Коли та куди в Україні буде знову похолодання

В Україні після майже квітневого тепла станом на 18 березня уже почалася зміна синоптичної картини, і найпомітніше вона проявиться в середині тижня. За даними синоптиків, 18 березня дощі та мокрий сніг можливі на Лівобережжі, а далі прохолодна погода збережеться щонайменше до 20 березня.

Синоптики пов'язують це з перебудовою атмосферних процесів: поле високого тиску ще утримує переважно суху погоду, але одночасно в країну заходить холодніше повітря зі сходу та північного сходу.

Температурна карта України 19 березня. Фото: скриншот Метеопост

Укргідрометцентр у прогнозі на 18-20 березня зазначає, що вітер буде північно-східним, 5–12 м/с, а температура вночі коливатиметься від +5°C тепла до -2°C морозу. Вдень по країні прогнозують +4...+12°C тепла, хоча 18 березня на Закарпатті повітря ще може прогрітися до +15°C.

У попередніх оцінках синоптики також попереджали, що впродовж 17–19 березня нічні показники місцями можуть опускатися до -3°C морозу, а найпрохолодніше буде на північному сході, тоді як тепліша погода довше затримається на заході та південному заході.

Температурна карта України 18 березня. Фото: Метеопост

Водночас на 18 березня синоптики прогнозують місцями невеликий дощ на Лівобережжі, причому в нічні години він може переходити у мокрий сніг. На 19–20 березня хмари з опади змістяться в Карпати та на Прикарпаття, тоді як на решті території переважно має бути без дощів.

За попередніми прогнозами синоптиків, в Україні буде помірно тепла весна цьогоріч, а суттєве потепління вище +20°C настане наприкінець квітня.

Також фахівці попередили про сильні магнітні бурі у березні, які суттєво вплинуть на самопочуття метеозалежних.