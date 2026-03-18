В Украине после аномально теплого дня резко снизится температура после аномально теплого дня

Женщина прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE

В Украине после самого теплого дня с начала марта погода начнет меняться уже в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что антициклон продержится до конца недели, но дальше температура пойдет вниз, а со следующей недели увеличится облачность и появятся осадки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы синоптиков для NV.ua.

В Украине после почти апрельского тепла по состоянию на 18 марта уже началось изменение синоптической картины, и заметнее всего оно проявится в середине недели. По данным синоптиков, 18 марта дожди и мокрый снег возможны на Левобережье, а дальше прохладная погода сохранится как минимум до 20 марта.

Синоптики связывают это с перестройкой атмосферных процессов: поле высокого давления еще удерживает преимущественно сухую погоду, но одновременно в страну заходит более холодный воздух с востока и северо-востока.

Температурная карта Украины 19 марта. Фото: скриншот Метеопост

Укргидрометцентр в прогнозе на 18-20 марта отмечает, что ветер будет северо-восточным, 5-12 м/с, а температура ночью будет колебаться от +5°C тепла до -2°C мороза. Днем по стране прогнозируют +4...+12°C тепла, хотя 18 марта на Закарпатье воздух еще может прогреться до +15°C.

В предыдущих оценках синоптики также предупреждали, что в течение 17-19 марта ночные показатели местами могут опускаться до -3°C мороза, а прохладнее всего будет на северо-востоке, тогда как более теплая погода дольше задержится на западе и юго-западе.

Температурная карта Украины 18 марта. Фото: Метеопост

В то же время на 18 марта синоптики прогнозируют местами небольшой дождь на Левобережье, причем в ночные часы он может переходить в мокрый снег. На 19-20 марта облака с осадками сместятся в Карпаты и на Прикарпатье, тогда как на остальной территории преимущественно должно быть без дождей.

По предварительным прогнозам синоптиков, в Украине будет умеренно теплая весна в этом году, а существенное потепление выше +20°C наступит в конце апреля.

Также специалисты предупредили о сильных магнитных бурях в марте, которые существенно повлияют на самочувствие метеозависимых.